El juicio de Johnny Depp y Amber Heard vuelve a ser noticia un día más. Si bien este miércoles acaparó todas las miradas Chris Rock por su apoyo público al actor, ahora quien se convierte en el centro de atención es la hermana de Amber Heard, Whitney Henríquez, por su testimonio ante el juez. La joven asegura que el actor golpeó varias veces en la cara a Heard durante una discusión que tuvo lugar en un ático en el año 2015. Según su versión, la agresión se produjo después de una fuerte pelea entre ellos, aunque ella no fue la única damnificada. Al parecer, Whitney también fue golpeada por Johnny Depp.

«Él viene detrás de mí, me golpea en la espalda. Escucho a Amber gritar, ‘no le pegues a mi maldita hermana’. Ella le lanza golpes, le da uno. En ese momento, Johnny ya había agarrado a Amber por el cabello con una mano y la golpeaba repetidamente en la cara con la otra», dice la hermana. Entonces, un guarda de seguridad les separó mientras Johnny Depp gritaba presuntamente «malditas putas». De este modo, corrobora la declaración ofrecida por su hermana en Estados Unidos, donde se está intentando resolver la demanda por difamación interpuesta por el actor.

Ella, por su parte, reveló que golpeó a Depp para proteger a Whitney, sin embargo, la respuesta de él fue agarrarla supuestamente por la parte posterior de su cabeza y golpear fuertemente su cara. Una versión que nada tiene que ver con la ofrecida por el actor de ‘Piratas del Caribe’. Así lo demuestra que la abogada de Johnny Depp, Rebecca Lecaroz, le preguntara el motivo por el que había actuado como consejera matrimonial e incluso apoyara en aquel entonces a su cuñado en vez de a Amber. «Querías que la Sra. Heard se quedara con el Sr. Depp incluso después de que lo viste golpearla, ¿verdad?», preguntó la letrada.

Pero, ¿cuál fue su respuesta? La hermana de Amber Heard mantiene que no se quiso meter en su relación, a pesar de lo que algunos puedan llegar a creer. «No entendía entonces del todo lo que pasaba. Nunca habría dicho eso con lo que sé ahora. Eso es realmente simplificar demasiado algo que está lejos de ser simple. Una vez más, Amber estaba muy enamorada, al igual que Johnny. Ella me decía que quería algo. Así yo estuviera o no de acuerdo, así estuviera de acuerdo o no con lo que estaba pasando, no era mi lugar», ha dicho Whitney.

No fue lo único que se escuchó este miércoles. Además, Amber Heard llevó a otros testigos, entre ellos, a un maquillador que aseguraron que la actriz tenía lesiones durante su relación con Johnny Depp. Será a finales de este mes cuando se resuelva la segunda batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard, la cual comenzó esta vez porque el actor acusó a la actriz de difamación por llamarle maltratador en un diario estadounidense y a la que le pide una compensación de 50 millones de dólares por daño y perjuicios.