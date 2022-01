El hijo de la cantante Sinéad O’Connor, Shane Lunne, ha sido hallado muerto. El joven, de 17 años, llevaba desaparecido desde el pasado jueves. La policía ha confirmado que encontró su cuerpo dos días después en el área de Bray, situada en la localidad irlandesa de Wicklow.

Según los datos que han trascendido el joven se marchó de un centró médico donde estaba siendo vigilado por riesgo de suicidio. La cantante irlandesa se ha pronunciado sobre la trágica muerte de su hijo, fruto de su relación con el cantante de fok Donal Lunny. «Decidió poner fin a su lucha terrenal», ha publicado. También ha amenazado con interponer una «demanda» al hospital Tallaght por «dejarlo fuera de su alcance mientras estaba» en vigilancia por un posible suicidio.

Sinéad O’Connor, quien desde 2018 se hace llamar Shuhada ‘Davitt, ha querido rendir tributo a su hijo a través de una canción de Bob Marley que ha compartido en sus redes. La artista ha aprovechado para calificar a Shane como su «bebé de ojos azules» y «la luz» de su vida. «Esto es para mi Shaney. La luz de mi vida. La lámpara de mi alma. Mi bebé de ojos azules. Siempre serás mi luz. Siempre estaremos juntos. Ningún límite puede separarnos».

El pasado jueves se perdió la pista de Shane y la última ocasión en la que se le vio fue en Tallaght, al sur de Dublín. La policía realizó un llamamiento con el objetivo de encontrar al adolescente, una búsqueda que se ha suspendida este mismo sábado al encontrarse su cuerpo. «Tras la recuperación de un cuerpo en el área de Bray de Wicklow el viernes 7 de enero de 2022 se ha retirado la búsqueda de la persona desaparecida con respecto a Shane O’Connor, de 17 años », han confirmado fuentes policiales.

El ruego de Sinéad O’Connor

Tras hacerse pública la desaparición, la cantante compartió con sus seguidores el siguiente ruego: «Shane, tu vida es preciosa. Dios no esculpió esa hermosa sonrisa en tu hermoso rostro por nada. Mi mundo colapsaría sin ti. Tú eres mi corazón. Por favor, no dejes de latir. Por favor, no te hagas daño». También utilizó su perfil de Twitter para amenazar al hospital si algo le pasaba a su pequeño. «¿Cómo pudo desaparecer un joven traumatizado de diecisiete años QUE ESTUVO EN VIGILANCIA DE SUICIDIO en Lynn Ward de Tallaght Hosptial?. Un hospital que se niega a asumir ninguna responsabilidad. ¿Le pasó algo a mi hijo mientras estaba de guardia? Demandas». La cantante explicó que debía haber permanecido bajo supervisión las 24 horas del día y los 7 días a la semana.

En febrero del año pasado, Sinéad O’Connor hizo saltar todas las alarmas cuando solicitó a sus seguidores que rezaran por Shane. Aseguró entonces que había tenido un día «de auténtico infierno». Aunque no reveló lo que había sucedido. También pidió ayuda en enero de 2019 cuando el adolescente desapareció durante tres días. «Mi dulce hijo de 14 años ha estado desaparecido mucho y actualmente está desaparecido durante los últimos dos días».

La cantante irlandesa se ha casado en cuatro ocasiones y era madre de cuatro hijos. Shane deja un enorme vacío entre Jake Reynolds, de 34 años, Roisin, de 25 y Yeshua Francis Neil Bonadio, de 15.