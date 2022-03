Hailey Bieber tiene 25 años y ha dejado a todos sobrecogidos al confesar que la semana pasada sufrió un ictus que le ha obligado a estar ingresada en un hospital durante dos días. Por ahora parece que todo ha quedado en un susto, pero el revuelo ha sido mayúsculo al conocerse que la mujer de Justin Bieber ha sufrido un derrame cerebral el pasado jueves 10 de marzo y que dos días después, una vez abandonado el hospital, explicaba a sus seguidores de que ha salvado su vida de puro milagro.

La esposa de Justin Bieber, Hailey Bieber, ya está en casa tratando de recuperar la salud y, sobre todo, del tremendo susto que se llevó al sufrir un ictus a la temprana edad de 25 años. Fue con la serenidad de saber que todo había pasado y que su vida ya no corría peligro cuando se atrevió a coger los mandos de sus redes sociales para explicarle a sus fans lo que había pasado: “El jueves por la mañana estaba sentada desayunando con mi marido, cuando comencé a tener síntomas similares a los de un derrame cerebral y me llevaron al hospital”, alertó en un primer momento a sus seguidores mediante un pantallazo de su móvil con un texto escrito a través de las notas del dispositivo. Cabe señalarse que la modelo habría regresado de la Semana de la Moda de París y que su marido, Justin Bieber, acababa de superar su contagio de coronavirus.

“Descubrieron que había sufrido un coágulo de sangre pequeño en mi cerebro, lo que provocó una breve falta de oxígeno, pero mi cuerpo lo había superado por sí solo y me recuperé por completo en unas pocas horas”, que a pesar de estar más tranquila al conocer que el mal ya ha pasado y que su cuerpo ha logrado reponerse por sí mismo, ha experimentado un suceso que le ha metido el miedo en el cuerpo. Y es que el momento en el que estaba desayunando con Justin Bieber en su casa y comenzó a sentir síntomas del derrame cerebral fue de lo más angustioso. Tanto, que su marido fue rápido a la hora de llevarla al hospital, lo que presumiblemente le ha podido salvar la vida.

Ahora, a Hailey Bieber le toca cuidar su alimentación, su rutina y ajustarse lo máximo posible a lo recomendado por los médicos que se encargaron de atenderla en urgencias del hospital, pero también a los profesionales que ahora tratan de asegurarse de que está bien y que el ictus no vuelva a hacer acto de presencia. Una inestimable labor que la modelo ha querido agradecer en sus redes sociales: “Estoy muy agradecida con todos los increíbles médicos y enfermeras que me cuidaron”. Pero puestos a dar las gracias, Hailey Bieber también ha querido reconocer el apoyo que sus fans le han brindado este tiempo y que también ahora que han conocido que ha sufrido un derrame cerebral que, por fortuna, no ha llegado a mayores y se ha quedado en un mero susto que se toma como un aviso: “Gracias a todos los que se han acercado con buenos deseos y preocupación, y por todo el apoyo y el amor”.

