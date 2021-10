Te contamos el escándalo amoroso que está salpicando el PSG. Uno de sus jugadores, Mauro Icardi, ha sido desleal a su pareja y esta le ha pillado.

Los cimientos del PSG se tambalean por culpa del amor. Uno de sus delanteros, en concreto Mauro Icardi, no acude a los entrenamientos tras ser pillado por su pareja, Wanda Nara, tonteando con otra famosa. Las alarmas saltaron cuando Wanda publicó un polémico mensaje en sus redes sociales en el que acusaba a una mujer de romper su relación. «¡Otra familia más que te cargaste por zorra!», escribió. Pero ¿a quién se refería? Horas después se desveló la identidad de esta misteriosa fémina en el programa argentino ‘Los ángeles de la mañana’ y lo cierto es que no es desconocida en nuestro país. Ella es China Suárez, la actriz con la que estuvo un año con David Bisbal en el año 2014.

Fue Mauri Icardi el que tras ver a la madre de sus hijos rara, le pidió las contraseñas de sus cuentas personales. Ella hizo lo mismo con él, sin imaginar que en su Telegram encontraría varias conversaciones con una joven que tenía agendada como C.S. En ellas, ambos se contaban su día a día y no dejaban de intercambiarse imágenes de su rutina, una charla que acabó en manos de Wanda y que la hizo estallar. «Wanda dejó a Mauro Icardi a partir de los mensajes de Telegram que ella leyó. Yo tengo los mensajes. Él la tenía agendada como CS. Me duele que la China dice ‘que se arreglen ellos’. Loca, hazte cargo. «La zorra de la que habla Wanda en sus historias es la China. La historia es tremenda», comentó una colaboradora en el citado programa.

Los mensajes que China y Mauro intercambiaron enfadaron a Wanda, ya que en ellos China le rogaba verse, algo que según el jugador nunca llegó a suceder. «Icardi no niega nada, lo que dice que es que no la vio. Lo lleva todo a un coqueteo», han comentado sobre lo sucedido. Desde entonces, no ha vuelto a entrenar y no piensa volver a hacerlo si no se reconcilian. Intentando conciliar y como señal de perdón él subió una fotografía junto a ella, sin embargo, ella no tiene ninguna intención de seguir adelante con su relación con Mauri Icardi. Tanto es así que le ha pedido el divorcio y piensa continuar con su vida sin el futbolista: «Él está muy deprimido, no para de llorar. Ella está que se la lleva el demonio».

Pero no solo hay mensajes en Telegram, también coqueteaban a través de Instagram e intercambian llamadas. Esta situación provocó que Wanda cogiera las maletas y volara a Milán y dejara de seguir a su pareja en sus redes sociales, gesto que evidenció la ruptura una vez más. Un auténtico escándalo que lejos de acabar ahora se está complicando. Han salido más informaciones que en esta ocasión apuntan a Wanda, quien podría haber mantenido conversaciones con Benjamin Vicuña, quien a su vez es expareja de China Suárez, así como con otro jugador del Real Madrid.