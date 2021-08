Elsa Pataky ha querido ser graciosa al felicitar a Chris Hemsworth por su cumpleaños, pero parece que no todos entienden el humor de la española y lo que ha dicho ha sentado mal entre sus seguidores

Chris Hemsworth cumplía este martes 38 años y su mujer, Elsa Pataky, no iba a dejar pasar la oportunidad de felicitar a su amado en las redes sociales. Pero viene siendo más habitual que las parejas se dejen tiernos y románticas declaraciones de amor para felicitarles por su aniversario, pero la actriz española quiso hacer alarde de su sentido del humor y parece que la ha liado, porque no todos han sabido entender su gracia o, directamente, han negado que la tenga. Y es que su sentido del humor y su gracieta a su marido no ha sido bien recibida por muchos de sus seguidores, que la han condenado sin piedad con críticas y llamadas de atención que han echado por tierra su esfuerzo de resultar cómica a ojos del mundo.

“Felicidades a mi marido favorito. Eres mi mundo. Por muchos años más de risas y felicidad”, escribía Elsa Pataky para felicitar a Chris Hemsworth por su 38 aniversario, que acompañó sus polémicas palabras con varias instantáneas de la pareja en sus días de disfrute. Pero no muchos han entendido la gracia que ha querido deslizar la actriz en su felicitación al mentar eso de “mi marido favorito”, que deja entrever que podrían existir otros maridos más en secreto, pero que no es más que una gracieta con la que la actriz trata de picar a su esposo en un día muy especial para toda la familia.

Son muchos los seguidores de Elsa Pataky y Chris Hemsworth que se han quedado con el pie cambiado ante su mensaje de felicitación y le han pedido que explique sus palabras. “¿Marido favorito?”, se preguntan. Otros, los que sí la han entendido a la perfección, se limitan a criticarla al sentenciar que “no tiene gracia”. Lo que sí han coincidido muchos es en culpar a la actriz de haber acaparado a uno de los hombres más atractivos y deseados del mundo: “¿Cuántos hombres maravillosos más necesitas?”, le preguntan con cierta ironía entre los comentarios, siguiendo la estela de su simpático mensaje de felicitación.

Y es que, entre tantas personas que no lo entienden y otros que no le ven la gracia, siempre hay otros tantos que sí saben valorar el sentido del humor de la española, los que la aplauden por su ocurrencia y quienes entienden que se trata tan solo de una forma de picar a su marido en un juego de pareja que seguramente Chris Hemsworth supo entender y reír.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth conforman una de las parejas más envidiadas del mundo y es que parecen casi perfectos y que la fortuna les acompaña en todo lo que emprenden. Especialmente en lo personal tras su idílica boda en diciembre de 2010 en una paradisíaca playa en Indonesia. La pareja se ha establecido de forma definitiva en Australia, aunque los constantes compromisos profesionales de ambos les hace estar viajando de manera rutinaria. Algo que permite a sus hijos, India de 9 y los gemelos Tristán y Sasha de 7 años, conocer mundo, descubrir lugares recónditos y maravillas de la naturaleza que suelen amenizar las redes sociales de sus padres. Una idílica pareja, una familia perfecta y un mundo que les mira con envidia y no siempre de la buena.