Ed Sheeran, destrozado al hablar de la repentina muerte de su mejor amigo

Ed Sheeran en pocas ocasiones se ha abierto en canal, sin embargo, en su documental 'The Sum of It All' ha hecho una excepción. El exitoso artista ha roto su silencio sobre la muerte de su mejor amigo, quien falleció hace aproximadamente un año de manera repentina. Jamal Edwards dejó un grandísimo vacío en su círculo, especialmente en Ed, a quien descubrió y lanzó al estrellato. Completamente roto y sin poder evitar llorar, el intérprete se confiesa sobre la ausencia de su íntimo amigo, una marcha que, según su mujer, todavía está procesando. "Él no ha tenido tiempo para procesar y estar en paz con sus pensamientos", dice Cherry Seaborn, la pareja de Ed Sheeran. Para tratar de que la herida sea menos dolorosa, le ha dedicado una canción que verá la luz el próximo 24 de marzo. 'Eyes closed' está a punto de revolucionar las plataformas digitales, pero ¿qué ha dicho él sobre este tema musical que tanto le ha ayudado en su peor momento?

"Esta canción trata sobre perder a alguien, sentir que cada vez que sales y esperas encontrarte con él, todo te recuerda a él y a las cosas que hicieron juntos", dicen. Ed Sheeran asegura que está "bailando con los ojos cerrados para tratar de superarlo" y que "a veces tienes que salir de la realidad para adormecer el dolor de la pérdida, pero ciertas cosas simplemente te devuelven a ella". Está convencido de que la música, ayudara en cierto modo, a sanar este golpe tan duro para él, eso sí, no es lo único que el músico británico trata.

Ed Sheeran, además, habla también de su mujer, a quien agradece todo lo bonito que ha traído a su vida. "Todo en mi vida mejoró mucho cuando entró Cherry", cuenta en este proyecto que se podrá ver en Disney. Si bien han tenido momentos "de ansiedad y miedo" al descubrir que Cherry tenía un tumor que no pudo tratar hasta el nacimiento de su segundo, ambos se muestran positivos. Todo salió bien y dieron la bienvenida a Júpiter, su segunda hija, aunque su embarazo lo habían mantenido en el más estricto secreto. No querían que se filtrara nada, más aún al saber la situación de salud que ella debería de atravesar poco después.

"En el lapso de un mes, le dijeron a mi esposa embarazada que tenía un tumor y que no tenía tratamiento hasta después del parto. Mi mejor amigo Jamal, un hermano para mí, murió repentinamente y me encontré en la corte defendiendo mi integridad y mi carrera como compositor. Estaba en una espiral de miedo, depresión y ansiedad. Sentía como si estuviera ahogándome, atrapado debajo de la superficie, mirando hacia arriba pero sin poder salir a coger aire", dice él con total sinceridad. Han sido meses muy difíciles para él, de hecho, se llegó a replantear su carrera musical. "Luego, a principios de 2022, una serie de eventos cambiaron mi vida, mi salud mental y, en última instancia, la forma en que veía la música y el arte", añade. Poco a poco su vida está volviendo a la normalidad.