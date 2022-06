Este domingo, el Paseo de la Fama de Madrid se ha despertado con un acto vandálico que no se puede perdonar. Las estrellas de dos nuestros actores más conocidos a nivel internacional, Penélope Cruz y Javier Bardem, han sido destrozadas en la madrugada del sábado al domingo. Este reconocimiento en forma de losa, situada en la calle de Martín de los Heros, han sido atacadas por un grupo de vándalos de los que todavía no se conoce la identidad. A pesar de que ambas están rotas, la de la actriz ha quedado completamente destruida: la losa echa añicos y sin que se pueda leer si quiera las letras de su nombre. Por su parte, la de Bardem está bastante más legible y ha sufrido un menor daño que el de su mujer.

Se desconoce el momento exacto en el que ha tenido lugar este acto de vandalismo a las estrellas de Penélope Cruz y Javier Bardem. A las dos de la madrugada del domingo la estrella de Cruz seguía en su sitio, intacta….Sin embargo, ya por la mañana estaba completamente destrozada y las letras habían desaparecido. Así lo ha confirmado un empleado de la librería Ocho y Medio, dedicada al séptimo arte, a la agencia EFE. Por otro lado, según los trabadores de los cines que hay justo a este conocido Paseo de la Fama en Madrid, son muchas las personas que se acercan a este punto de interés para hacerse fotografías con las estrellas, como si se encontraran en Hollywood. Sin embargo, muchos se han quejado en más de una ocasión del deterioro en el que se encuentran algunas de las estrellas ubicadas en la calle de Martín de los Heros.

Ni Penélope Cruz ni Javier Bardem se ha pronunciado sobre este acto vandálico

De momento, ni Penélope Cruz ni Javier Bardem se han pronunciado al respecto. Sin embargo, seguramente no les habrá hecho ni pizca de gracia este hecho, ya que supone un homenaje a su larga carrera profesional en el mundo del cine. Pero hay que tener en cuenta que este hecho no es un hecho aislado, por lo que no es la primera estrella del Paseo de la Fama madrileño que aparece destrozada. Y no únicamente a causa del daño que hacen personas. Y es que por encima de estas estrellas también circulan los coches, lo que ha hecho que en algunas ocasiones se perdieran las letras que aparecen impresas en cada uno de estos homenajes.

Son muchos los artistas que tienen su estrella de la fama en Madrid. Un total de 26 personas, 11 a título póstumo, han conseguido tener su propio homenaje. Además de Penélope Cruz y Javier Bardem, también otros actores como Antonio Banderas, Carmen Maura, Sara Montiel... o directores de la talla de Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar o Luis García Berlanga, entre otros.