Dos días después de la muerte de Diego Armando Maradona, una de sus hijas, Dalma Maradona, ha compartido en sus redes sociales una carta de despedida a su padre. La joven, nacida del matrimonio del exfutbolista con Claudia Villafañe, a la que dio el ‘sí, quiero’ el 7 de noviembre de 1989.

A través de su cuenta de Instagram, la joven ha subido una emocionada carta que refleja su conmoción tras perder a su progenitor. «Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no … Porque sé que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo! Ya te extraño pa! Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos!», comienza su escrito.

«No me imagino cómo va a ser mi vida sin vos»

«Como me pediste siempre, voy a cuidar de la jabru y tu pompón preferido PORQUE VOS SIEMPRE DÁNDOME RESPONSABILIDADES IMPOSIBLES DESDE QUE TENGO USO DE RAZÓN! Te voy a amar y defender toda mi vida porque te agradezco la vida compartida! Estoy destruida pero voy a salir adelante! Espérame ahí. Ya nos vamos a ver, mientras voy practicando Y COMO ES EL para que cuando te vea la volvamos a cantar juntos a los gritos… Bueno… Vos en realidad cantando hermoso y yo a los gritos! Te amo papá! Te voy a amar y defender toda mi vida!».

En su misiva, la hija del exdeportista argentino señala: «Y si tu nieta te quiere llamar por videollamada como hacían, me voy a morir por dentro, pero quédate tranquilo que le voy a contar exactamente quién fuiste, quién sos y quién vas a ser para siempre! Igual ya te ama. Porque tenías eso… No hacía falta mucho para amarte». Asimismo, confiesa que está rota: «Junto mis pedazos y no me imagino cómo va a ser mi vida sin vos… NO PUEDO… Pero acá estoy con el mejor marido del mundo y una hija que me va a obligar a salir adelante! La vida es un ratito asiq nos vemos pronto! Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador y por favor volvéme a mirar con ese amor que se ve en la foto! Te amo para siempre! ❤️», concluye.

La carta de Dalma Maradona se publica un día después de su funeral. Un último adiós que estuvo protagonizado por el caos en el corazón de Buenos Aires. Miles de personas se agolparon el pasado jueves en las inmediaciones de la Casa Rosada, donde militares custodiaban su féretro y donde la familia de ‘la mano de Dios’ se vio obligada a cancelar antes de lo previsto su capilla ardiente ante el revuelo social que se levantó en la capital.

También hace 24 horas se conoció la lamentable noticia de que varios empleados de la funeraria encargada de preparar el cuerpo de Maradona se habían hecho instantáneas ante su féretro. Luego publicaron las fotos junto a su cadáver en las redes sociales, lo que ha despertado una oleada de indignación en todo el mundo… y el consecuente despido de los responsables de las imágenes. «Ante la viralización de una imagen de Diego en su lecho de muerte, me voy a ocupar personalmente de encontrar al canalla que tomo esa fotografía. Van a pagar todos los responsables de semejante acto de cobardía», ha señalado. Matías Morla, abogado y amigo íntimo de Maradona.

Su abogado: «No voy a descansar hasta que se pague por semejante aberración»

El letrado del ’10’ ha anunciado que no descansará hasta dar con el «canalla» que se sacó una foto junto al féretro de Maradona. «Por la memoria de mi amigo no voy a descansar hasta que pague por semejante aberración».

La carta de Dalma Maradona se ha publicado poco después de que otro de los hijos del exjugador, Diego Maradona Junior, compartiera en las redes sociales su dolor. El joven, fruto de la relación del mediocentro con la italiana Cristina Sinagra, ha compartido unas palabras en memoria de su padre: «Cuánto fui feliz con vos….ni lo podías imaginar, solo mirándote al lado mío me sentía invencible!!!! Cuánto voy a extrañar este abrazo pà de mi vida vos ni lo podes lejanamente imaginar, cuánto voy a extrañar sentarme con vos a mirar un partido de nuestro querido Napoli!!».

En su post, Diego Maradona Junior añade: «¿Y mis hijos?? ¿Cómo harán sin un abuelo tan amoroso??? Te prometo q siempre estarán del lado tuyo, q siempre te defenderán y q inflarán siempre el pecho hablando del abuelo!!! Papá capitán de mi corazón nunca vas a morir porque te amaré hasta el último respiro q voy a tener!! Esperáme y venime a buscar vos cuando llegará mi hora porque siempre te quise al lado mío porque un hijo al lado de un padre no tiene miedo de nada! Buen viaje 10 de mi corazón!! Te amo 💙».

El pasado 30 de octubre, con motivo de su 60 cumpleaños, Gianinna Maradona -hija de Claudia Villafañe- felicitaba a su padre en su 60 cumpleaños con un emotivo mensaje. «Desde la cuna hasta la eternidad… Mi gran confidente. El mejor cómplice. Desde que siempre le dé la mano a mamá, me até los cordones antes de subir a una escalera mecánica hasta que aceleré en las curvas y siempre baile hasta el amanecer. Disney y también neuropsiquiatrícos. Tangos en vez de cuentos para dormir. Lo disfruté en cada etapa de mi vida, algunas veces más cerca que hoy pero menos lejos que mañana. Mi gran ejemplo de todo lo que si y todo lo que no», escribía.

«El papá más auténtico del mundo», señala Gianinna Maradona

Gianinna se crió al lado de su padre, quien tuvo un total de cinco hijos legítimos y, según la prensa argentina, otros seis ilegítimos. La relación con él siempre fue estrecha, aunque tuvieron sus altibajos. «A quien admiro, ayer hoy y siempre. Quien me enseñó a perdonar, a perdonarme. A perderme para volver a encontrarme y empezar de nuevo», apuntaba. «Felices 60 al huracán que con 31 años me sigue llamando pompón. Mi escorpiano favorito, tan terco y real, el papá más auténtico del mundo que podía elegir para vivir esta vida. Es cierto que se ama hasta el final, que siempre se puede volver a empezar y que es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Gracias por enseñarme tanto. Abrazo nuestros defectos y virtudes. Te celebro, te extraño y TE AMO para siempre! Feliz cumpleaños PA! ♥️».

Otra de sus hijas, Jana Maradona (fruto del idilio del argentino con la camarera Valeria Sabalain) compartía una bonita carta en homenaje a su padre. «Feliz feliz feliz cumple pa. Un año raro, pero después de tanto tiempo, tantas circunstancias y tanta vida, voy a ser egoísta y voy a decir que es el año que más te disfruté. Te tengo cerquita para verte y convivir de verdad, esa convivencia en la qué hay días que nos peleamos por boludeces y nos bardeamos fuerte, pero después volvemos a amarnos más que antes porque esa es una relación real de padre-hija, donde vos aprendés de mí y yo de vos. Y aprendo TANTO de vos que no llego a describir los momentos», decía.

En su mensaje de felicitación Jana destacaba detalles cotidianos de la relación con su progenitor. «Aprendo sobre disciplina cuando no tenés ganas y querés estar acostadito e igual te levantas a entrenar y lo das todo y te enfocas en estar bien, aprendo sobre el amor para siempre cuando me pedís a mí y a todos que siempre mantengamos prendidas las velitas a los abuelos para que nos guíen, aprendo sobre humildad cuando tenés el mundo amándote y cada persona te dice que fuiste sos y serás el más grande y vos contestas con una sonrisa inmensa agradecido y devolviéndoles el halago y cuando más aprendo es cuando recordás de donde venís, porque la gente cuando está arriba se olvida, y vos no, por eso sos mi ídolo».

Jana Maradona: «Para mí sos el mejor papá del mundo»

«Sé que para muchos sos el más grande del fútbol, y no lo dudo, pero para mí sos el mejor papá del mundo. Yo sé que no estuve presente en muchos momentos tuyos, pero si me lo hubieran permitido, vos sabes que hubiera estado como hoy y siempre desde que nos abrazamos por primera vez. Ahora entiendo un toque el complejo de Edipo porque no encuentro ser humano que sea digno de compararse con toda tu magia. Te amo con la vida, hasta el infinito y deseo que se te cumplan todos tus sueños y que recibas todo el amor y felicidad del mundo❤️ #Die60 ❤️❤️❤️ y el brindis siempre a los ojos💕✨», concluye la carta de Jana.