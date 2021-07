Britney Spears podría no volver a subirse a un escenario si tenemos en cuenta que su mánager así lo ha asegurado al dimitir del cargo por no tener trabajo. Cree que ya no le será necesario y sus fans han estallado

Las redes sociales echan humo desde hace unos meses con Britney Spears. Todos sus fans se han movilizado para pedir justicia por la cantante, que velan para que la justicia por fin comprenda que es injusto que continúe bajo la tutela de su padre y que, al menos, se le dé la oportunidad de hablar por sí misma en los juicios. Pero más en shock se han quedado este miércoles cuando se ha deslizado que Britney Spears podría retirarse definitivamente del mundo de la música, bajar de los escenarios y decir adiós a la profesión que le ha dado fama mundial, pero también un sufrimiento al no ser capaz de llevar por sí misma las riendas de su propia vida.

Todas las alarmas han saltado cuando Larry Rudolph, su representante y mano derecha desde el año 1995, ha anunciado que dimite de su cargo y deja de llevar los negocios y contrataciones de Britney Spears. “Han pasado más de dos años y medio desde la última vez que Britney Spears y yo hablamos, momento en el que ella me informó que quería hacer un parón laboral indefinido. Hoy me di cuenta de que Britney Spears había estado expresando su intención de retirarse oficialmente”, asegura su hombre de confianza en una carta a la que ha tenido acceso en exclusiva ‘Deadline’ y que iba dirigida a James P. Spears, padre de la cantante, y a Jordi Montgomery, su tutora legal.

“Como saben, nunca he formado parte de la tutela ni de sus gestiones, por lo que no estoy al tanto de muchos de estos detalles. Originalmente fui contratado a petición de Britney Spears para ayudarla y supervisar su carrera. Y, como su mánager, creo que lo mejor para Britney es que deje de formar parte de su equipo, ya que mis servicios profesionales ya no son necesarios”, anuncia el mánager de la artista a sus tutores legales de su intención de romper relaciones profesionales, al entender que poco puede hacer ya si ella no desea trabajar más y bajarse de los escenarios de manera indefinida, lo que ya se ha alargado demasiado.

Larry Rudolph se ha despedido del padre de Britney Spears y su tutora legal asegurando que “siempre estaré increíblemente orgulloso de lo que logramos durante nuestros 25 años juntos. Le deseo a Britney toda la salud y la felicidad del mundo, y estaré ahí para ella si alguna vez me necesita de nuevo, como siempre lo he estado”, cierra la carta que ahora ha visto la luz y que ha alertado a los fans de la artista de la posibilidad de que jamás vuelvan a verla sobre un escenario por expreso deseo de ella.

El revuelo generado viene incentivado por la sorpresa de que el mánager deje de representar a Britney Spears, pero más por el motivo que aduce: si ella no va a trabajar más, ya no serán necesarios sus servicios. Esto ha hecho que en las redes sociales se movilicen sus fans, que especulan con mil versiones distintas para explicarse el motivo por el que su ídolo no quiere volver a los escenarios a brindarles con su talento. Algunos fans simplemente niegan la mayor y dicen que el representante miente. Otros creen que esta decisión de Britney es una respuesta a la injusta tutela a la que se ha visto sometida, pensando que si no gana más dinero su padre perderá el interés de velar por ella. Otros dicen que, como ya ha ganado suficiente dinero como para vivir varias vidas, ya no encuentra motivo para trabajar más. Tan solo el tiempo nos dirá quién lleva razón.