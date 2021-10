La cantante ha querido celebrar su libertad compartiendo varias imágenes en las que aparece desnuda y presumiendo de cuerpo.

Parecía que no iba a llegar este momento, pero por fin Britney Spears puede gritar a los cuatro vientos que ya es libre. Después de hacer frente a una dura batalla legal contra su padre y que aún no ha llegado a su fin, la artista ha ganado el primer pulso y ha conseguido librarse de la tutela de su padre, Jamie Spears, después de 13 años. Una gran noticia que ha querido celebrar publicando varios desnudos integrales en sus redes sociales.

Poco después de conocer la buena nueva, Britney Spears hacía uso de sus redes sociales para mostrar su felicidad compartiendo a la vez diez imágenes en las que aparecía completamente desnuda o en topless en las que se puede apreciar lo libre que se siente en estos momentos. «Juegar en el Pacífico nunca le ha hecho daño a nadie», escribía junto a las instantáneas.

A los pocos minutos, las imágenes corrían como la pólvora por las redes sociales y sus seguidores no dudaban en felicitarle y aplaudir la manera en la que había celebrado su libertad. «¡Me encanta verte tan feliz y libre! ¡Te lo mereces! ¡Te amo!», escribía Paris Hilton. Por su parte, el prometido de la artista, Sam Asghari, aprovechaba la ocasión para denunciar la censura que hay en Instagram hacia el pezón femenino.

Desde que se hiciera pública la lucha de Britney Spears contra su padre para recuperar su tutela, la cantante ha utilizado sus redes sociales para romper su silencio y explicar cómo se siente. Hace unas semanas, la princesa del pop tomaba la decisión de marcharse de las redes sociales para celebrar por todo lo alto el anuncio de su compromiso. Ahora, con la vista puesta a la próxima cita judicial, la interprete de «Toxic» ya tiene en mente volver a subirse a los escenarios para disfrutar de su público.

A la espera de que llegue el 12 de noviembre, día en el que está prevista la próxima cita judicial, el abogado de Britney Spears, Mathew Rosengart, va a hacer todo lo posible para que se revisen todos los documentos del padre de la cantante para demostrar cómo este se benefició de la fortuna de la interprete. De la misma forma, el letrado admite que le resulta raro el cambio de rumbo que ha tenido Jamie Spears desde el inicio del juicio, algo que le ha causado «serias preguntas» sobre «conductas indebidas en las que se incluye varios conflictos de intereses, abuso de tutela y la desaparición de la fortuna de Spears».

El desgarrador testimonio de Britney Spears con el que ha recuperado su libertad

El desgarrador testimonio de Britney Spears frente a la jueza por el litigio que tiene abierto contra su padre para solicitar el fin de su tutela ha dejado conmocionado a gran parte de la sociedad. Britney Spears comparecía el pasado mes de junio vía telefónica frente a la jueza en medio de su batalla legal contra su padre, Jamie Spears, para intentar deshacerse de su tutela legal, bajo la cual lleva desde 2008 a raíz de que se le diagnosticaran problemas de salud mental. En su declaración, que ha supuesto un antes y un después en Hollywood, la cantante pidió cárcel para su progenitor y su antiguo manager y alegaba que le habían hecho la vida imposible en los últimos años.

«He mentido a todo el mundo diciendo que estoy bien y soy feliz. Estoy traumatizada. No estoy contenta, no puedo dormir, estoy enfadada y deprimida, lloro todos los días. Solo quiero recuperar mi vida», comenzaba a explicar la cantante. Tras esto, desveló que le obligaron a tomar litio para poder llevar a cabo una gira en 2018 y además hacía hincapié en que le fueron despojadas todas sus tarjetas de crédito e intentaron separarla de sus hijos. «Me obligó a vivir con gente que me vigilaba a todas horas, no tenía privacidad porque quitó las puertas y me vigilaban cuando me desnudaba«, expresaba.