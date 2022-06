Brad Pitt no suele hablar de su vida privada, pero cuando lo hace deja a todo el mundo boquiabierto. Esto es lo que acaba de suceder con su última entrevista, pues en ella ha tratado episodios traumáticos de su vida e incluso ha contado que se piensa retirar muy pronto. Confiesa sentirse solo y admite haber pasado por procesos depresivos, los cuales asegura que le han ayudado a crecer como persona, según ha contado él mismo. «Siempre me he sentido solo. Solo cuando era pequeño, solo incluso aquí, y hasta hace poco no me he sentido mas arropado por mis amigos y mi familia. Hay un verso de Rilke, o de Einstein, te lo creas o no, que trata sobre como vivir en la paradoja de albergar un dolor muy grande y al mismo tiempo sentir una alegría de verdad. Eso es madurar, crecer como persona«, ha dicho.

Este sentimiento que durante tantos años le ha acompañado ha sido analizado por expertos, quienes le han ayudado también a abandonar sus adiciones. «Pasé un año y medio asistiendo a reuniones de Alcohólicos Anónimos. Estuve en un grupo de hombres estupendo, muy privado y selectivo, así que era seguro. Había visto lo que le había pasado a otros, como a Philip Seymour Hoffman, a quien le grabaron mientras vomitaba, y me pareció algo atroz», ha asegurado en la revista GQ. También dejó de fumar, ya que para él era una adicción imparable y con la que no podía tener medias tintas. Ahora lleva una vida sana y que se aleja de la vida problemática que tantos años ha estado latente. «Dejé de fumar, porque no puedo fumarme uno o dos al día. No está en mi carácter. Voy a por todas. Me encuentro en una edad en la que nada bueno puede salir de eso», ha añadido.

En ese camino ha encontrado motivos para sonreír, entre otros la música, la cual también le ha servido como afición. «La música me da mucha alegría. Creo que la alegría ha sido algo que he descubierto más tarde en la vida», explica Brad Pitt. Un arte que le ha ayudado también a dejar atrás pesadillas que se repetían día tras día y que sin querer le atormentaban: «Tuve un sueño recurrente durante cuatro o cinco años en el que me perseguían y me acuchillaban. Era aterrador. Ahora apunto todo lo que sueño, me parece interesante saber dónde va mi cabeza cuando no llevo el timón».

El actor ha sabido mirar hacia adelante y, de hecho, ya se plantea jubilarse y centrarse únicamente en él. «Siento que estoy en la recta final de mi carrera, me queda apenas un semestre y quiero diseñar cómo afrontarlo, apunta.