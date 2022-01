Bella Hadid sintió que perdía el control sobre ella misma por culpa de la bebida y que por eso decidió dejarla hace seis meses.

«He terminado mi relación con la bebida», comenzaba diciendo la modelo de 25 años al medio estadounidense InStyle. «Me encantaba el alcohol y llegué al punto de incluso cancelar salidas con mis amigos. Sentía que no podía controlarme«.

Hadid dijo que empezó a plantearse la decisión después de que su médico le mostrara los resultados de unas pruebas que se hizo, cuando le advirtió de los efectos que el alcohol tiene en el cerebro. Entonces ella le aseguró al doctor que iba a empezar a mantenerse sobria.

«Ya no siento la necesidad de beber porque sé cómo me sentará después, cuando me despierte a las 3 de la madrugada con una ansiedad horrible», explicó la hermana de Gigi Hadid. «No me compensa el dolor y estrés que siento por beber tan solo unos pocos tragos que tampoco hacen mucho».

No es la primera vez que la modelo habla de sus problemas de salud. A principios de enero también habló de su salud mental, admitiendo que no se encontraba del todo bien, que cosas tan sencillas como salir a la calle y elegir un outfit se habían convertido en una auténtica odisea, sobre todo por la presión que le hacían sentir los paparazzis.

La modelo de Victoria’s Secret ha hablado de la importancia de quererse a sí misma, de no prestarle atención a lo que la gente hablara de su estilo. Para Bella ahora lo más importante es saber si algo la hace feliz y si se siente bien y cómoda.

Hadid nunca ha ocultado ni ha tenido ningún reparo en mostrar cómo se encuentra, tanto física como mentalmente. En 2021 compartió una fotografía en Instagram donde anunciaba a sus seguidores que sufría depresión y ansiedad extrema.

Desde que llegó a la veintena, la hermana de Gigi Hadid ha sentido cómo la ansiedad social se iba apoderando de ella conforme pasaban los años. Al principio calmaba sus nervios con alcohol, pero cuando dejó de beber se le hizo más difícil salir a la calle, de modo que apenas lo hacía. Sólo salía de casa para trabajar.

«No pude sostener durante mucho tiempo el tener que socializar y mantener un régimen social y, además, trabajar durante 13 horas al día todos los días«, argumentaba la modelo en una entrevista para un medio de comunicación.

Bella Hadid ha puesto sobre la mesa, así, en más de una ocasión, la importancia de saber cuidar la salud mental, de escucharse a sí misma y de saber detectar los problemas para ponerles solución a tiempo.

Una lucha que dura años

Desde 2018 la modelo dice haber sentido cómo se ha ido debilitando tanto mental como físicamente, llegando a sentir dolor sin saber de dónde provenía.

El pasado mes de noviembre preocupó mucho a sus fans al publicar varias fotos en Instagram llorando. Ella justificó que publicó ese contenido porque mucha gente (tanto su madre, como su doctor, como sus seguidores) le pregunta a menudo que cómo está. Antes que responder que está sufriendo un episodio muy intenso de depresión, se hace una foto de cómo está en ese momento y la manda.

Bella hace hincapié en que no pasa nada por sentirse así y contarlo. Es algo que no se debe invisibilizar, y que porque no sea un dolor o una herida visible, no tiene por qué no estar ahí. «Sentí que era bueno para mí ser capaz de hablar de mi verdad, de cómo me sentía. No era capaz de publicar más fotos bonitas, ya no podía hacerlo», recuerda Hadid, quien se encuentra en proceso de liberarse y sentirse mejor consigo misma.

Sufre la enfermedad de Lyme

En 2015 Bella Hadid ya empezó a preocupar a sus seguidores por su salud. Ese año anunció que le habían diagnosticado la enfermedad de Lyme, que es algo hereditario que también habían sufrido su madre y su hermano menor.

La enfermedad de Lyme es una enfermedad infecciosa transmitida por las garrapatas y que puede afectar a la piel, al sistema nervioso, al corazón, a las articulaciones y a los músculos. Se suele identificar a través de erupciones cutáneas en forma de diana, y por síntomas como fiebre, dolor de cabeza y fatiga.

De este modo, la modelo también dio voz y popularidad a una enfermedad que no sufre demasiada gente.

