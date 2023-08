"No es la idea más loca que he tenido". Así hablaba Ashton Kutcher en su última publicación de Instagram al referirse a la decisión de incluir su residencia de verano de Santa Bárbara en la plataforma de alquiler de viviendas Airbnb. Una opción a la que no suelen acogerse los rostros conocidos con el objetivo de preservar su privacidad y que, sin embargo, el actor ha revelado totalmente encantado.

Vídeo: @aplusk Instagram

Ha sido en sus redes sociales en las que ha dado todos los detalles de una noticia en la que mucho tiene que ver su esposa, Mila Kunis, a través de un vídeo y una posterior explicación: "¡Quédate con nosotros en nuestra casa de la playa y vete como si fuéramos viejos amigos!", rezaba el texto. En el clip, aparece Ashton Kutcher revelando su propuesta a su compañera de vida, asegurando que “es más tonto que su bigote”: “Creo que deberíamos tener a completos extraños que vengan y se queden con nosotros en la playa. Este sitio es tan agradable”, continuaba.

Aunque en un primer momento este dato haya podido parecer un tanto descabellado a sus más de 5 millones de seguidores en Instagram, el intérprete ha demostrado su veracidad al hacer público el enlace que deriva a la página web de Airbnb en la que se muestra la propiedad. Un idílico domicilio que ha sido bautizado como Ashton & Mila’s Oceanfront Oasis y para el que las reservas se han abierto a las 19:00 hora española. No obstante, el matrimonio ha querido poner dos requisitos: que todo aquel que se quiera quedar lo haga mínimo una noche y con un máximo de cuatro huéspedes.

Todos los detalles del hogar estival del matrimonio

Para demostrar que se trata de una casa en perfectas condiciones, sobre todo durante la temporada estival, tanto Mila Kunis como su esposo han escrito una breve descripción en la plataforma en cuestión: "Nuestra casa de playa del condado de Santa Bárbara es nuestro hogar lejos de casa, especialmente cuando necesitamos un poco de R&R (descanso y recreación). A pocos pasos de la playa, y con preciosas vistas a las montañas de Santa Ynez, no faltarán lugares de interés y muchas actividades para disfrutar de una estancia de verano inolvidable", comenzaban.

"Puedes hundir los pies en la arena mientras disfrutas de una taza de café en la playa; caminar por senderos cercanos y disfrutar de hermosas vistas panorámicas; disfrutar de comida y tiendas locales a solo unos pasos de la costa, ¡y disfrutar de los rayos de verano! Además, capturaremos algunos contenidos juntos para conmemorar tu estancia", finalizaban, aclarando además que se encargarán de "proporcionar comidas y bebidas", así que, si tienes previsto alquiler este hogar, tendrás que avisar al matrimonio de tus alergias y restricciones dietéticas.