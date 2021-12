Alec Baldwin se ha convertido en uno de los actores más perseguidos de los Estados Unidos desde que la tragedia se instalase en el set de rodaje de su última película, ‘Rust’. El intérprete se convirtió en protagonista de la noticia al matar a la directora de fotografía, Halyna Hutchins, de la cinta en pleno rodaje con el disparo de un arma que, en principio, debería haber estado sin balas. Un error del que aún tratan de ajustar responsabilidades y culpas, que ha sumido a Alec Baldwin y su familia en la tristeza. Lo mismo con la familia de la víctima.

Dos meses después del trágico suceso, el actor se ha armado de valor y ha concedido su primera entrevista en profundidad para arrojar más luz sobre lo sucedido y que se verá en la noche de este jueves en la ABC News a partir de las 20 horas (horario local). Una entrevista que ahora se está cebando por todo el mundo con la filtración de algunas de las declaraciones más lapidarias pronunciadas por Alec Baldwin en su deseo de dejar de ser el malo de esta historia en la que él también es una víctima: “Yo no apreté el gatillo”, sentencia.

Vídeo: ABC News

Derrotado, con las emociones a flor de piel e incapaz de contener las lágrimas. Así vemos a Alec Baldwin en el vídeo con el que la cadena ha comenzado a hacer promoción de la entrevista de este jueves. En este clip se puede ver la primera versión que el actor ofrece sobre la muerte accidental de su amiga en pleno set de rodaje. Asegura que él sostenía la pistola, la cual creía desarmada, y que ésta se disparó sola: “Nunca apuntaría con un arma a nadie ni apretaría el gatillo. Nunca”, mantiene con firmeza el actor, que aún se pregunta cómo es posible que un arma con balas reales haya entrado en el rodaje de una película. Este es precisamente uno de los puntos clave sobre la que pivota la investigación policial que se ha abierto para esclarecer las incógnitas de la muerte de Halyna Hutchins. Una responsabilidad de la que el afamado actor quiere desligarse: “Alguien puso una bala en un arma que ni siquiera debería estar ahí”.

El drama de Alec Baldwin tras lo sucedido

Son varias las imágenes que se han obtenido de Alec Baldwin tras el incidente que terminó con la directora de fotografía de su película muerta de un disparo. Las primeras fueron unas instantáneas del actor instantes después de la tragedia, en la que se le veía en estado de nervios hablando por teléfono. Después han salido otras, como aquellas en las que el intérprete y su mujer se enfrentaban a la prensa al sentirse acosados por preguntas que no podían responder por estar el secreto de sumario aún abierto. Ya puede hablar y Alec Baldwin lo hace mostrando su profundo dolor por lo sucedido: “Incluso ahora me cuesta creer que el incidente ocurrió. No me parece real. Esto es lo peor que me ha pasado en la vida, porque echo la vista atrás y pienso qué podría haber hecho yo para evitarlo”.

El actor no puede contener las lágrimas cuando es preguntado por Halyna, a quien consideraba una amiga, además de una profesional de confianza: “Era alguien amada por todos los que trabajaban con ella, querida y admirada por todos”. Las revelaciones del actor serán medidas con detalle durante su entrevista más descarnada y es que después de dos meses de silencio impuesto, Alec Baldwin se ha quitado la mordaza para dejar claro que él no mató a su amiga, que se trató de un accidente, pero que no descansará hasta saber quién puso una bala en un arma real y qué hacía esa arma como parte del atrezo de ‘Rust’. Una película que, por cierto, no verá la luz, pues Alec Baldwin, además del protagonista, era el productor y así lo ha decidido.