La Navidad es la mejor época del año para limar asperezas y pasar unos días en familia. Un plan que parecía que iba a seguir al pie de la letra Chabelita Pantoja, que lleva un tiempo distanciada de los suyos y haciendo su vida de una manera un tanto independiente. Si hace unos días tanto ella como su hermano, Kiko Rivera, se tendieron un puente, asegurando que iban a volver a hablar para intentar un acercamiento, el último plan familiar ha dejado claro que, si lo ha habido, no ha sido como muchos esperaban.

Este sábado, la hija mayor de Kiko e Irene Rosales, Ana, ha celebrado su cuarto cumpleaños con una gran fiesta inspirada en la temática de la película ‘Frozen’ en la que hubo una gran ausente: su tía Isa. Aunque la niña estuvo muy bien rodeada por sus padres, su abuela materna, Isabel Pantoja, y el resto de la familia, la falta de Chabelita se notó.

Aun más si se tiene en cuenta que sí que asistió al cumpleaños su expareja, Alberto Isla, que acudió junto a sus dos hijos, Alejandro y Alberto, fruto de su noviazgo con Chabelita.

Si bien es posible que la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ no acudiera precisamente para no tener que verse las caras con su ex, lo cierto es que ha sorprendido ya que ha sido la única que no ha estado con la pequeña Ana. Además, tampoco la ha felicitado de manera pública en sus redes sociales.

No parece que el reencuentro vaya a producirse tampoco pronto, o al menos no durante el día de Nochevieja, que ya dijo que no iba a pasar en Cantora por estar allí Omar Montes, ni el de Navidad. “No creo que vaya. El 24 mi hermano no está. Están mi abuela y mi tío. El año pasado yo fui porque las cosas con mi madre estaban bien, pero este año ya dije que no hacía falta que nadie me invitara porque yo sé que puedo ir, pero la verdad es que sería algo incómodo. No creo”, dijo hace unos días en el programa de Ana Rosa Quintana. ¿Cambiará de idea para estar con su familia?