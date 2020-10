Cecilia Gómez y Marco Vricella han confirmado en sus redes sociales que se casan, tal y como reveló SEMANA en exclusiva.

A finales de septiembre SEMANA descubrió en exclusiva el compromiso de Cecilia Gómez y Marco Vricella. La bailarina y el cirujano plástico se casan, un enlace ante el que están muy emocionados, pues viven su amor muy intensamente. Tras saltar la noticia, la novia desmintió la información de esta revista, sin embargo, solo diez días después la ha confirmado en sus redes sociales. Junto a una imagen en la que Cecilia muestra su anillo de compromiso y junto a un escrito en el que se juran amor eterno, ambos han confirmado que pasarán por el altar. «Ha sido mucho en muy poco tiempo y todo lo que nos queda por vivir, y será juntos ❤️ por eso, por todo, y por ser el amor de mi vida, SÍ y mil veces SÍ…SÍ, QUIERO 💍 @marcovricella Ti Amo», ha escrito la joven.

De este modo, Cecilia se ha negado a sí misma y ha dado la razón a SEMANA. A pesar de que hace tan solo unos días negó de manera tajante que su pareja le hubiera pedido matrimonio, la bailarina ha demostrado que esta petición había existido, tal y como este medio descubrió. Su amor surgió durante la pandemia por lo que llevan pocos meses juntos, no obstante, ese tiempo ha sido suficiente para convertirse en inseparables. La pareja tiene claro que forman un tándem perfecto y han querido dar el paso definitivo casándose, tal y como avanzó este medio hace algunas semanas. Después de la exclusiva de SEMANA la expareja de Marco Vricella, Sonia Ferrer, explicó en ‘Buenos días, Madrid’ que el que fuera su marido en el pasado le había pasado la nulidad matrimonial, una solicitud que le llegó vía email y ante la que no se negaba ni un ápice. ««No tenemos una relación ni siquiera cordial, hablamos lo justo siempre por escrito, por WhatsApp o por email y siempre para asuntos relacionados con nuestra hija (…) Me ha pedido la nulidad matrimonial por email y ahora me cuadra todo. Sinceramente me bauticé para casarme por la iglesia porque para él era importante y no voy a poner ninguna pega. Le deseo que sea feliz, si él es feliz más lo sería mi hija. Estoy encantada», explicó la guapísima colaboradora.

El círculo de la pareja está feliz con su boda y así se ha podido ver en el perfil de Instagram de Cecilia Gómez, ya que son muchos los rostros conocidos y anónimos que le han dado la enhorabuena por contraer matrimonio con el que ella llama «el amor de su vida». Entre ellos Ivonne Reyes que le escribe «qué viva el amor, felicidades flaca», Rosario Mohedano que le dice «Divino, muchísimas felicidades pareja» o Arancha de Benito que le comenta «boda a la vista».

Hace pocos días Cecilia Gómez reveló el otro paso que acababan de dar y este no era otro que irse a vivir juntos. Los futuros marido y mujer acaban de mudarse a su nidito de amor y, aunque todavía no están completamente instalados, lo cierto es que están muy felices ante la nueva etapa que llega a la vida de ambos. «Nos mudamos 🎊 Nueva vida, nuevo hogar ❤️ Máxima ilusión #hogar #Love #ilusión #mudanza #nuestronido«, escribió la bailarina junto a una fotografía en la que aparecían entre cajas.