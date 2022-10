Eva González y Cayetano Rivera estarían atravesando supuestamente una fuerte crisis, un altibajo del que se desconoce su final. Justo cuando están a punto de cumplir siete años de casados ‘¡Hola!’ ha publicado que viven separados, periodo que les está sirviendo para reflexionar y decidir qué futuro quieren para ellos. Precisamente este giro ha servido para detenernos en sus manos y analizar si siguen llevando consigo o no su alianza de boda y ninguno la lleva ya en su dedo anular. Ni en su mano izquierda ni en su mano derecha Eva y Cayetano llevan sus anillos de casados. Ella dejó de lucirlo en enero de 2020 y él unos seis meses después, un detalle que a día de hoy se sigue repitiendo, pues ninguno porta en la actualidad su alianza.

Poco antes de que la modelo y presentadora renunciara a llevar esta joya tan significativa SEMANA publicó unas fotografías de Karelys y Cayetano en Londres. Unas imágenes que hicieron mucho ruido en la crónica social y que un mes y medio después seguían generando interés mediático. Este medio fue precisamente el que sacó los comprometedores y previos mensajes de Karelys con el paparazzi que les inmortalizó, una traición de las que te mostramos todas las pruebas. Entonces Eva ya no lucía su anillo, a diferencia de Cayetano que no se la quitó hasta el verano de 2020.

Meses después dejaron su vida en Madrid, se mudaron a Sevilla junto a su hijo y empezaron de cero, aunque parece que esto no habría sido suficiente para que su matrimonio funcionara. Por el momento, ni Eva González ni Cayetano Rivera han revelado las razones de un presunto distanciamiento que también se estaba empezando a hacer evidente en redes sociales. Desde hace casi 10 meses no existía ninguna imagen de ambos en sus respectivas redes sociales, siendo esta una prueba más de que todo se habría enfriado entre ellos.

Cayetano y Eva han renunciado a esta joya de figura infinita, la cual representa que no hay ni principio ni final y que a su vez significa amor eterno. El intercambio de anillos tiene su origen en hace 3000 años y, aunque la tradición de intercambiarse los anillos comenzó en las bodas egipcias, lo cierto es que en la actualidad la mayoría de parejas sigue llevando consigo sus anillos, dando igual los años que pasen. Eso sí, no todos los rostros conocidos lo hacen, prueba de ello que Letizia no luzca su alianza por cuestiones de comodidad.

Se suele colocar en el anular izquierdo por la vena amoris, ya que los romanos decían que así se conectaba dedo con el corazón, pero ni Eva ni Cayetano lo llevan en mano izquierda. Tampoco en la derecha, lo que no deja lugar a dudas. Desde hace casi tres años no hay alianza en sus manos.