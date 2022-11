La situación personal de Amaia Montero no es buena. La vocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’ atraviesa uno de los peores momentos de su vida y es que desde hace un tiempo vive sumida en la tristeza, lo que le ha hecho dar pasos que a su entorno más cercano y sus seguidores le han preocupado en extremo. Su familia defiende que poco a poco va saliendo del hoyo emocional en el que se encuentra atorada, mientras que sus fans tratan de recordarle que es “la reina del pop”, pese a que su última fotografía muestre que de aquello hace ya mucho tiempo. La cantante publicó hace un mes una fotografía en la que se mostraba sin filtros, sin maquillaje y sin artificios, completamente al natural, lo que ha dejado entrever que estaba muy desmejorada físicamente. Pero lo que más preocupa es cómo se encuentra en su interior, pues su mensaje era igual de alarmante: “Si la esperan es lo último que se muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, se preguntaba.

Vídeo: Europa Press

Son muchos los amigos que han querido tomar la palabra para defender a Amaia Montero en su peor momento. Ya lo hizo Gonzalo Miró este domingo al reclamar el derecho de su exnovia entre 2009 y 2011 a estar mal, pues a todos nos sucede. También ha querido salir a la palestra pública a defender a su amiga la actriz Cayetana Guillén Cuervo. La intérprete atesora una sincera amistad con la artista, dado que incluso es madrina de su hijo, motivo por el cual sabe de primera mano por lo que está atravesando y el cariño que ahora necesita para salir airosa del proceso en el que se encuentra inmersa.

Cayetana Guillén Cuervo no duda que su amiga Amaia Montero “se va a recuperar seguro, porque ella es muy fuerte. Es maravillosa. No es fácil siempre expuesto públicamente, es un plus que hay que tener en cuenta. Ella va a salir adelante, te lo digo yo que sí”. La actriz lo tiene muy claro al confiar en la recuperación de su amiga y ella velará porque así sea.

Cayetana Guillén Cuervo, en calidad de presidenta de la Academia de las Artes Escénicas, estaba muy emocionada en la noche de este lunes, en la entrega de premios a los veladores de las artes y la cultura: “Estoy muy emocionada, es una cosa muy bonita, el ministerio de cultura, el ayuntamiento y la comunidad, con distintas ideologías, estén de la mano para apoyar a la academia de las artes escénicas de España. Estoy muy orgullosa, muy orgullosa de los premiados y muy orgullosa de la confianza que depositan los profesionales en que yo les represente hoy”, decía la actriz, que vivió una noche mágica, aunque tuvo que recordar a su amiga Amaia Montero en su peor momento. Vea el vídeo completo y descubre lo que cuenta de ella y el mensaje de fortaleza que trata de transmitirle. ¡Dale al play!