Patricia Conde vivió durante varios años en un lujoso piso de 200 metros cuadrados en la elitista urbanización de La Moraleja (Madrid). De hecho, pasó allí el confinamiento, un período que cambió por completo su percepción. La actriz y presentadora quiso dejar atrás su casa en la capital y centró todos sus esfuerzos en encontrar una residencia en el campo para ella y su pequeño. En plena naturaleza encontró una vivienda que ha decorado con gusto, que tiene dos plantas y que consta de un jardín en el que incluso ha plantado un huerto, una vida mucho más sencilla que la que tenía hace solo unos meses. Allí afronta precisamente su polémica con ‘MasterChef Celebrity‘, programa con el que habría terminado no muy bien tras sus declaraciones sobre el talent culinario.

A pesar de que ella nunca ha hecho un house tour, varias han sido las ocasiones en las que ha mostrado de manera indirecta su vivienda. Un salón comedor, cocina americana de color celeste, un cuarto de baño con mucha luz o una zona de descanso que transmite verdadera paz. Así como su zona exterior, la cual ha sido más de una vez su escenario de selfie: césped, cedro o un montón de plantas son solo algunos de los detalles que obligan a Patricia Conde a estar pendiente de su mantenimiento. La presentadora se mudó allí en febrero del 2021 y no puede estar más feliz, aunque ella y su hijo no están solos, sino acompañados por un gatito que tiene enamorado a ambos. Lo adoptaron en la Asociación Mininas, situada en Villavieja del Lozoya, siendo esta su mascota adorada por ambos.

De su vida personal prefiere no hablar, eso sí, sus redes sociales sirven como ventana para saber más allá de su vida. De sobra es sabido a través del universo 2.0 su pasión por la cocina y es que sus palabras contra el reality no le han restado ni un ápice de ilusión en los fogones. Para ello se sirve de un huerto ecológico que le vale para sus recetas y donde cultiva frutas y hortalizas, las cuales luego prueban sus comensales favoritos entre los que, por cierto, se encuentra su madre. No te pierdas las fotografías de su hogar para descubrir su decoración y los rincones de una casa de campo muy especial.