Los últimos años han sido complicados para Paz Padilla. Tras la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal, se ha refugiado en la naturaleza, los retiros espirituales y sobre todo, en los suyos. Una de las personas más importantes en su vida y que se han convertido en un apoyo fundamental para ella ha sido Xoan Viqueira. Ambos se han vuelto inseparables y han pasado desde vacaciones hasta fechas tan señaladas como las Navidades juntos. Por este motivo, y aprovechando que es el cumpleaños del diseñador, Paz Padilla ha querido hacer público el amor que le tiene y todo lo que le ha ayudado cuando más lo ha necesitado.

La humorista, con su voz en off en un vídeo, ha compartido unas emotivas palabras hacia su amigo

Paz Padilla ha compartido una felicitación de cumpleaños pública a su íntimo amigo, Xoan Viqueira. Ha realizado un bonito vídeo en el que intercala fotografías y vídeos con su voz en off en el que le ha dedicado unas bonitas palabras: «Un día me llamaste y me dijiste que no podías venir conmigo de viaje porque no te encontrabas bien, porque yo estaba mal, y no querías entristecerme más. Yo te dije que estaba tan triste que era imposible que tú me entristecieras más», ha comenzado diciendo. «Desde ese día me ayudaste muchísimo y comenzamos un camino juntos, donde nos apoyamos los dos», ha continuado explicando.

Aprovechando que es el día de su cumpleaños, ha querido hacer público todo el cariño que le tiene y le ha querido agradecer la ayuda que ha recibido por su parte: «Y hoy Te quiero dar las gracias por haber aparecido en mi vida porque no la concibo sin ti. Todas las decisiones y todas las cosas que me suceden en la vida las comparto contigo. Eres un pilar importante porque la amistad está por encima de todo. Una amistad como la tuya, blanca, un amor incondicional, una generosidad inmensa», ha explicado. Unas palabras muy emotivas que han terminado de la siguiente manera: «Hoy es tu cumpleaños y quiero que sepas que yo también celebro cada día de tu vida. Gracias, amigo, por estar cerca, por quererme y por dejarte querer tanto. Te quiero, mi Xoan Viqueira».

El diseñador responde a la bonita felicitación de Paz Padilla

A esta emotiva felicitación ha querido responder el propio cumpleañero. El diseñador e ilustrador le ha respondido en el mismo post en el que ha escrito la humorista lo siguiente: «Feliz cumpleaños amigo!!!! Te quiero y te querré siempre, gracias, gracias, gracias @xoan_viqueira». El cumpleañero ha respondido lo siguiente: «Gracias a ti por estar en mi vida». Sin lugar a dudas, ambos se han convertido en inseparables y se apoyan en los momentos que más lo necesiten. ¡Qué viva la amistad! No te pierdas el vídeo de Paz, a continuación.

Vídeo: Redes sociales