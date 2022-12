Carmen Machi es una de las actrices más queridas de nuestro país. Este lunes 19 de diciembre ha inaugurado la semana de ‘El Hormiguero’. La intérprete se ha sentado con Pablo Motos y las míticas hormigas, Trancas y Barrancas, para presentar su último trabajo, la película ‘Mañana es hoy’. Este filme ya está disponible en Amazon Prime Video. Se trata de una historia que comienza en los años 90 en los que la familia Gaspar comienza sus vacaciones en la playa pero, tras discutir con su padre, Lucía, la hija adolescente, decide fugarse con su novio. Una tormenta eléctrica pilla al resto de la familia a bordo de un pedaló y cuando consiguen volver a la costa descubren ¡que han viajado al 2022! Un descabellado futuro lleno de smartphones, selfies y música trap. Una divertida comedia que está teniendo una gran acogida en la plataforma de vídeo.

Pablo Motos ha querido conocer cómo era Carmen Machi de niña. Ha sido entonces cuando la intérprete ha revelado el trastorno de alimentación que sufrió cuando era pequeña: «Era una niña muy rara porque no comía. Estuve sin comer hasta que tuve 7 años. Tomaba zumo de naranja e inyecciones de hígado de bacalao y no comía porque me daba como asco. Me imagino que sería una anorexia infantil», ha dicho al respecto. No ha querido dar más detalles sobre este problema de salud.

Carmen Machi ha contado detalles inéditos de cuando ella era pequeña

«Era una niña muy tímida y tan delgada que mi madre me dice que le daba vergüenza sacarme a la calle. Fíjate qué frase», continuaba contando la intérprete. La nominada al Goya a mejor actriz de reparto por su trabajo en ‘Cerdita’ ha asegurado que de pequeña tenía mucha imaginación: «Sí, como somos muchos hermanos, en las familias numerosas se fantasea mucho», cuenta la actriz tirando del sentido del humor que le caracteriza.

No ha sido de lo único que han charlado durante su intervención en el programa de Antena 3. Siguiendo el tema de la película que acaba de estrenar, Pablo Motos le ha hecho una pregunta relacionada: «¿Si pudieses viajar en el tiempo, irías al pasado o al futuro?», quiso saber «Al pasado me da pereza, volver a vivir cosas que ya han pasado… no sé. Aunque es verdad que también hay cosas románticas que te gustaría volver a encontrar«, le respondió la artista.

La popular actriz, sobre su última película: «Recoge distintos géneros»

Carmen Machi también ha hablado sobre su último estreno, que está consiguiendo muy buenos datos en tan solo unos días que está emitida. «Se estrenó el primer fin de semana de diciembre y está yendo muy bien. Tiene de todo, es muy familiar. Es una película que recoge distintos géneros, tiene una capa de comedia, pero también de acción, drama, ciencia ficción… y pasan muchas cosas. Yo la he visto tres veces y lo cierto es que te llegas a creer que esa situación te puede pasar, por una tormenta eléctrica, una familia de los 90 viaja en el tiempo y aparece en 2022″, contó la intérprete a un Pablo Motos muy pendiente de sus palabras. Son muchas los comentarios que ha recibido a través de las redes sociales esta película, que está teniendo muy buenas críticas al respecto.