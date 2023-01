Carmen Lomana responde al zasca de Ágatha Ruiz de la Prada: "Yo no cuento mi vida"

Entre Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada. Ambas se han cruzado diversos zascas que ponen en evidencia que en la relación entre ellas no reina la paz. Ahora es la socialité la que carga contra la empresaria desmarcándose por completo de ella: "Yo nunca he tenido yo mucha afición por las portadas, porque nunca he dado ningún escándalo, ni me caso, ni me divorcio, ni cuento mi vida... Yo hablo y digo lo que pienso".

Vídeo: Europa Press

Hace unos días, en medio de un debate sobre la nueva canción de Shakira, Carmen Lomana se refirió a una mujer "cuyo nombre empieza por A y acaba por A" que llevaba años hablando mal del padre de sus hijos. Sus palabras no tardaron en tener respuesta de su su examiga Ágatha. "Hay alguna gente muy sinvergüenza que se apunta al grupo de Shakira cuando luego son las tías cuyas amigas son lo peor", declaraba en un acto público. Al ser preguntada si esas palabras iban dirigidas a Lomana la diseñadora respondió: "Búscalo". Frente a las críticas de Carmen Lomana acerca de que solo quiere hacer portadas, Ágatha respondía de manera tajante que ella se dedica a trabajar.

"Ella sabe que trabajo muchísimo", aclara Carmen Lomana

La diseñadora y la socialité son amigas desde hace mucho tiempo, tal y como ha contado Lomana: "Cuando yo empecé a trabajar en la tele, estaba asombrada y siempre me preguntaba: 'Pero cómo se te ocurre...' Nos conocemos hace mucho. Es divertido que se haya montado esta especie de... Ella sabe que trabajo muchísimo y ella tenía muchas ganas de trabajar en la tele".

Serena, Carmen Lomana ha explicado que no le altera para nada lo que digan de ella, incluida su examiga. Cuando le preguntan si enterraría el hacha de guerra con la diseñadora y se tomaría un café con ella, responde: "Pues mira, tengo un cruasán aquí y me voy hacer un chocolate y me lo voy a tomar. Nunca he tenido guerra con ella, jamás, lo que pasa es que yo hablo y digo lo que pienso".

Carmen Lomana ha contado también qué le parece lo que pasó en la fiesta posterior a los Premios Feroz, en el que la actriz Jedet y un hombre fueron víctimas de un supuesto abuso sexual: "Me parece tan raro, estaría pasado de copas. No sé, como no tengo ni idea, pero es una pena porque ahora todo el mundo habla de esto y además a este señor le habían dado un premio y está nominado. Espero que todo esto se arregle bien".