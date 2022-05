Mucho se ha hablado de la ausencia de Rocío Carrasco a la boda de José María, el hijo de Carmen Borrego. No ha sido hasta ahora cuando la hija de ‘La más grande’ se ha pronunciado al respecto. Rociíto ha entrado en directo en ‘Sálvame’ para anunciar que estará en la ‘Sálvame Fashion Week’ el próximo miércoles en una gala especial en prime time. La empresaria ha querido dar su versión que le había llevado a declinar la invitación. A lo largo de su declaración, ha hecho unas inesperadas palabras que no han sentado nada bien a Carmen Borrego, que ha terminando completamente rota y llorando.

«Hay veces que se puede. Hay veces que no. Yo las explicaciones se las he dado a quien se las tengo que dar. Y ya no hay más» , ha comenzado diciendo Rociíto. «Le estáis dando una vuelta a todo esto, que no lo entiendo», dice. «¿Por qué le tengo que explicar algo a alguien que no tiene nada ver con la explicación?», se pregunta la protagonista de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva». A lo largo de la llamada, algunos de los colaboradores se han referido al hecho de que Terelu Campos había dicho a lo largo de estos días que desconocía el motivo de su ausencia. Además, también aseguró que le «sorprendía» que Rocío Carrasco y Fidel Albiac no acudieran a su boda.

Las palabras de Rociíto sobre su ausencia a la boda del hijo de Carmen Borrego

Rocío Carrasco ha asegurado que Terelu no sabe el motivo «porque no me ha llamado para preguntarme por qué no he ido. Ella no tiene la necesidad de llamarme para esto», dice. «El tema está zanjado», pedía en directo no sin antes asegurar que «la verdadera hermandad se demuestra cuando hay un problema, no yendo a una boda». Rocío Carrasco también ha confirmado las informaciones que señalaban que hasta última hora ella había dudado en si podía acudir o no al enlace. «De verdad. Esto no es una cuestión de estado. El hecho que yo acuda o no a la boda no es una cuestión de estado. No entiendo esto», continuaba.

Pero el colofón final llegaba con una demoledoras palabras que han roto a Carmen Borrego: «Pues seguramente sí que iría a la boda de Alejandra y a la de Carmen hija. Si las condiciones son las adecuadas, claro que iría», ha dicho después de que le preguntaran por ello. Para posteriormente responder a la pregunta de Terelu que le hacía David Valldeperas desde su puesto de dirección. ¿Iría al enlace del director del programa? Rocío Carrasco lo tiene claro: «No es que iría, es que él no se casa si que yo esté allí», ha dicho. Unas palabras que han dañado a Carmen Borrego.

Las lágrimas de la colaboradora de televisión

La hija de María teresa Campos se ha roto. Aunque en un principio ha asegurado que «Estoy llorando porque mi hijo me acaba de llamar, está de luna de miel y está agobiado por todo lo que se está diciendo. Ninguno de mis compañeros ni nadie ha podido decir ni una palabra bonita sobre la boda de mi hijo. Eso me duele», ha comenzado diciendo. También ha confirmado lo que todos nos imaginábamos. «No me han parecido bien las palabras de Rocío Carrasco. No estoy enfadada pero creo que ese comentario hoy era un comentario bastante inoportuno para mí y sobre todo para mi hijo», ha dicho.