12 Trata de proteger su rostro de los flashes

La pequeña de las Campos ha tratado por todos los medios de proteger su imagen, de no ser captada en ningún momento y de que no se le viera con vendajes y con toda la parafernalia que conlleva una operación de este tipo, pero no ha podido ser. De manera inevitable ha tenido que acudir a las revisiones médicas y no ha logrado hacerlo sin ser fotografiada, eso sí, iba preparada para ello y con gorra, un pañuelo nada discreto y gafas de sol. Ha sido imposible ver un solo centímetro de su piel.