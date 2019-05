Carmen Borrego: «Me da pena que Terelu se haya ido de Sálvame»

1 «Me considero una buena persona»

Atrás quedan las diferencias de Carmen con sus compañeros de ‘Sálvame’. «Me considero una buena persona. No me gusta hacer el mal a nadie. Y si lo he hecho, pido disculpas», ha explicado. A partir de ahora, ni ella ni su hermana Terelu volverán a los platós del programa a ganarse la vida. Pero ha querido agradecer el apoyo recibido de algunos de sus compañeros, como Mila Ximénez, de la que dijo: «No puedo decir que no le tengo aprecio a Mila: mentiría».