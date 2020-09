Carmen Borrego ha querido dejar claro que la versión que Carlota Corredera ofreció sobre la ausencia de su madre en ‘Hormigas blancas’ no tiene sentido. Entonces, ¿quién miente?

Lío en los pasillos de Telecinco. El cruce de versiones no concuerda y tan solo hay una certeza, uno de los dos bandos enfrentados está mintiendo o, simplemente, prefiere no decir toda la verdad para no salir mal parado de cara a la galería. ¿Quién? Eso se lo dejamos a ustedes. Este domingo, la audiencia echó en falta en el plató de ‘Hormigas blancas’ a María Teresa Campos, colaboradora habitual del espacio y que no estuvo en el último capítulo de la temporada para sorpresa de todos. Carlota Corredera, presentadora del espacio, aseguró que la veterana periodista había confirmado su asistencia, pero que fue Carmen Borrego la que, a última hora, había decidido que su madre no participara en el programa. No es lo que dice la propia Carmen, que ha querido dejar claro que esa conversación no fue tal y como se ha contado.

La hija de María Teresa Campos se encarga de llevar los contratos, fijar el caché y demás pormenores internos de las apariciones televisivas de su madre. En su labor de representación, Carmen Borrego informó al programa ‘Hormigas blancas’ que su madre declinaba la oferta de sentarse en el último especial, dedicado a escarbar en el pasado oculto de Bertín Osborne, con un repaso especial en su estrecha relación con Terelu Campos. Ahora bien, ¿por qué la veterana presentadora decidió no acudir en el último momento? Carmen Borrego deja claro que la decisión no la ha tomado ella por su madre: “¿Creéis que María Teresa Campos hace lo que le dice alguien? No tengo nada más que decir”, sentencia la menor de las Campos, molesta por cómo se ha gestionado la ausencia de su madre en plató.

Además de esta controversia, Carmen Borrego se ha enfrentado una vez más a las preguntas de los reporteros de ‘Europa Press’ sobre su guerra abierta con Antonio David Flores. ¿Qué tiene que decir al respecto? Vea el vídeo.