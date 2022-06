Ella, sin embargo, lo ha negado. En una aparición que hacía este pasado martes, Carmen Borrego explica que solo estuvo mirando en los puestos, pero que no compró nada, algo que contradice las imágenes que muestra ahora SEMANA, en la que vemos a la colaboradora de televisión metiendo el bolso en una bolsa para llevárselo a casa. «Si lo compro no creo que esté haciendo nada malo, esta pobre gente que se busca la vida hay que ayudarles, es complicado para las marcas, pero yo estaba en un mercadillo, no estaba en la cárcel ni robando», decía la tertuliana.