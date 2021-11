Hace unos días, Carme Chaparro sufría un accidente en televisión que provocaba que fuera de forma inmediata a urgencias. En concreto, la presentadora se caía al suelo, con tan mala suerte que se lesionaba la rodilla. A pesar de todo, la periodista acudía en muletas a su puesta de trabajo y mostraba ante las cámaras qué es lo que había ocurrido. Ahora, la escritora ha desvelado en sus redes sociales su diagnóstico, algo que le dejará en reposo durante varios días.

«Carme, perdona que te corte, tenemos esta última hora: una importante periodista de esta casa se ha partido la rodilla y, aún así, está haciendo el programa en directo», decía hace unos días el propio Miguel Lago en ‘Los teloneros’ después de ver a la periodista entrar en muletas al plató del programa. «Ahora ya habéis asustado a mi madre, que no me ha dado tiempo a llamarla. Mamá, estoy bien. Ahora me voy al hospital», contestaba la presentadora para quitarle hierro al asunto. Tan solo unos días después, Carme Chaparro actualizaba su diagnóstico: «Sábado de reposo. Se confirma la rotura del menisco interno«.

Sus peores temores se han hecho realidad, aunque eso no ha desmotivado a la periodista, que cuenta los días para volver a andar con normalidad. Hasta entonces, la presentadora de Mediaset se ha tomado la licencia de estar en reposo hasta que pueda pasar por quirófano: «De momento, difícil de operar por una desviación de rótula. Vamos a intentar varias cosas. Así que, hoy, me doy permiso de estar tirada en el sofá como Bitter«. Junto al texto, Carme Chaparro ha querido con dos fotografías de su estado actual, una de sus infiltraciones en la rodilla y otra de su día a día en el sofá.

No es la primera vez que Carme Chaparro sufre un accidente de este tipo. En 2019, la periodista sufría una fractura en el pie que provocó que tuviera que dejar de usar durante unos días tacones. «Pues nada, que soy torpe (os lo había dicho ya, ¿verdad?) y se me cayó una barra metálica en el pie. Fractura», confirmaba entonces en sus redes sociales junto a una imagen en la que aparecía su dedo del pie vendado.

La otra preocupación de Carme Chaparro

Lo cierto es que Carme Chaparro no está pasando por su mejor momento. Además de hacer frente a este percance con su rodilla, la periodista está preocupada por la salud de su padre. En concreto, fue ella misma quien contó en ‘Los telonero’ que su progenitor estaba ingresado en el hospital por «neumonía, pulmones encharcados y problemas en el corazón». La presentadora aprovechó la ocasión para mandarle un beso y decirle lo mucho que le quería. Hace unos meses, Carme Chaparro se abría en canal y revelaba que su padre era diabético y necesitaba tomar insulinas tres veces al día.