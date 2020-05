3 ¿Extrañas estar delante de una cámara para informar de todo lo que está sucediendo?

Lo estoy viviendo de otra manera ¿sabes? Porque siempre lo he vivido en directo y ahora es muy curioso poder vivirlo desde el otro lado de la pantalla, teniendo la tele puesta y viendo cómo lo hacen todos mis compañeros. Estoy aprendiendo mucho viendo el relato desde otra perspectiva. Así que me gusta mucho todo esto que me está pasando ahora. Descubres otra manera de ver las cosas, como espectador, que es algo que hace muchos años que no he podido hacer.