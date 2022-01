Carlota Corredera ha vuelto a hablar alto y claro. La presentadora ha respondido sin miramientos a Gloria Camila Ortega y Rocío Flores. Lo ha hecho saliendo en defensa de su compañera María Patiño. «Pido respeto para ella y todas las periodistas de la cadena que no estamos de acuerdo con vosotras. Yo no provoco absolutamente a nadie. Solo doy mi opinión. Igual que la das tú. Respeto porque yo creo que estáis un poquito desubicadas».

La presentadora ha realizado este alegato en ‘Sálvame’ donde ha subrayado que deseaba dirigirse tanto a Rocío Flores como Gloria Camila por las recientes declaraciones de ambas habían vertido en distintos espacios de la cadena. «Os lo voy a decir a las dos porque a veces creo que habéis perdido el norte de dónde estáis. Estáis trabajando en Mediaset y aquí María Patiño es presentadora. Lo mínimo que se puede hacer en estas circunstancias es pedir respeto. Aunque discrepéis y no os guste nada de lo que dice de vosotras».

«Que ponga las demandas que quiera, pero que no tire por el suelo y arrastre a ninguna compañera», ha señalado visiblemente enfadada por las palabras de la hija de Rocío Carrasco sobre María Patiño. «Se me ocurren muchas cosas que decir. No has sentado a nadie de la cúpula de ‘La fábrica de la tele’ en un banquillo. Tú denunciaste a la productora de Sálvame y la denuncia se ha archivado. Igual que ha sido archivada la denuncia que pusiste a ‘Vanitatis’ por hacer pública la sentencia que te condenaba por malos tratos continuados a tu madre durante tres años».

«No sois periodistas»

Carlota Corredera ha recordado que tanto Rocío Flores como Gloria Camila Ortega son «personajes». «No sois periodistas, los periodista somos nosotros», ha recalcado mirando fijamente a la cámara. La presentadora también ha aclarado que estaba hablando a título personal. «No lo he hablado con nadie, es mi opinión e igual me cae un chorreo, pero me da igual. Solo doy mi opinión. Igual que la das tú, pero además soy presentadora y periodista».

«Tenéis que respetar el oficio de la gente que da la cara en televisión. Precisamente en la cadena en la que estáis trabajando ahora vosotras. María patiño no solo tiene credibilidad, además es presentadora de Mediaset. Pido respeto para ella y todas las periodistas de la cadena que no estamos de acuerdo con vosotras». Unas declaraciones con las que ha respondido a Rocío Flores quien en el ‘Programa de Ana Rosa’ ha dudado de la credibilidad de la presentadora. La joven también ha señalado recientemente que deseaba resolver estos asuntos a través de los juzgados. «Tú, Rocío, pon las demandas que quieras, pero no mientas respecto a los resultados», le decía la de Vigo.