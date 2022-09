Carlota Corredera se despidió de la pequeña pantalla de forma temporal a finales de marzo después de haber estado 13 años trabajando en ‘Sálvame‘. Desde entonces, la gallega ha asegurado que está trabajando en varios proyectos, aunque no ha revelado de qué se tratan. Mientras que disfruta de su merecido descanso, la presentadora ha reaparecido en redes sociales para hablar de su futuro laboral.

El mismo día que Mediaset anunciaba que Sandra Barneda cogería el testigo de Carlota Corredera y se pondrá al frente de los programas que acogerán ‘En el nombre de Rocío’, la segunda parte de la serie documental de Rocío Carrasco, la gallega reaparecía en sus redes sociales para dar las gracias por todo el cariño que le han hecho llegar en las últimas horas. «Os siento muy cerca hoy y siempre, gracias por vuestro calor y amor a través de #VuelveCarlota. En cuanto haya algo que contaros, lo sabréis, y sí, estoy viva. #Volveré», escribía.

Hace unas semanas, varias informaciones señalaban que Carlota Corredera sería la encargada de presentar ‘¿Quién es mi padre?’, el nuevo proyecto de La Fábrica de la Tele para Telecinco. Espacio que ahora mismo están promocionando el próximo estreno en la cadena. Sin embargo, fue ella misma quien negó la mayor y aseguró que no tenía noticias al respecto.

Lo cierto es que Carlota Corredera está disfrutando de unas merecidas vacaciones después de haber dado todo la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. En una de sus apariciones más recientes, la gallega reconocía que había pagado un peaje muy importante tanto a nivel profesional como personal. Lo cierto es que la presentadora está disfrutando a lo grande de estas merecidas vacaciones y lo está aprovechando también para visitar varios rincones del mundo, como Grecia, Sicilia y Palermo.

Carlota Corredera se queda sin libro

A la espera de que vuelva a la televisión, lo cierto es que poco o nada se sabe sobre los proyectos profesionales que tiene entre manos. Uno de ellos era la segunda parte de su libro de feminismo, ‘Hablemos de nosotras’. Algo que quedó en el tintero, tal y como pudo conocer SEMANA en exclusiva. Esta revista se puso en contacto con la editorial del libro de la gallega, Grrijalbo, y nos aseguraban que no estaba previsto que viera la luz de forma próxima. «No hay programado nuevo título de la autora en los próximos meses”, contaron fuentes de total solvencia a esta revista. Carlota Corredera guarda un as en la manga y este sería la productora, «Alalba Audiovisual», que ha fundado junto a su marido, Carlos de la Maza, y en la que aportaron 22.000 euros de capital social al fundarla.