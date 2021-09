Carlota Corredera desvela cuál es la situación de Rocío Carrasco cuando está a punto de reaparecer de nuevo

Carlota Corredera ha reaparecido cuando está en plena polémica. La presentadora de televisión, que es una de las personas más allegadas a Rocío Carrasco, ha querido explicar cómo está viviendo el estreno de la segunda temporada de la docuserie de la hija de Rocío Jurado. «Yo no tengo previsión de fecha de estreno, pero estoy muy expectante. Yo tengo muchas ganas de escuchar a Rocío», ha declarado sobre todo lo que está por venir.

La también colaboradora de ‘Sálvame’, Alba Carrillo, dijo hace unos días que le da mucha pena que Rocío Carrasco y Rocío Flores no se hablen. Esto es algo que también piensa Carlota Corredera: «A mi me dan pena muchas cosas. Nadie desea que una madre y una hija se lleven mal, pero creo que las circunstancias de Rocío Flores y Rocío Carrasco son muy especiales. Creo que ellas son las que tienen que decidir».

Aprovechando la ocasión y a sabiendas de que ella se reúne con asiduidad con Rocío Carrasco, Carlota ha desvelado cómo se encuentra cuando está a punto de reaparecer de nuevo: «Yo la veo muy bien, estuve con ella hace poco. La veo muy bien, fuerte, la veo que se ha quitado un peso de encima. Tiene una situación muy complicada, pero creo que ha sido beneficiosa para ella la docuserie».

Carlota Corredera pasa por sus semanas más complicadas

Están siendo unas semanas complicadas para Carlota Corredera, que ha recibido muchos ataques. Ahora ha querido explicar cómo se encuentra: «Ha sido un año muy complicado porque el presentar el documental de Rocío Carrasco y posicionarme con ella ha hecho que salga mucha gente de las cavernas. Pero yo estoy muy fuerte, soy una persona muy fuerte. Eso es lo que me da energía, el ser honesta. Que hay un desgaste, es obvio. Es duro estar en primera fila y dar la cara. Lo tengo claro, no voy a dar un paso atrás», ha empezado diciendo. Además, es consciente de que está en un programa de éxito: «Estoy en un programa que ve mucha gente, hay gente a la que le gusto y gente a la que no. Me gusta mucho mandar, pero no me considero en absoluto dictadora. Mi compromiso es con los derechos humanos».

Hace apenas dos días, la presentadora de televisión se derrumbaba en directo en ‘Sálvame‘, superada por las circunstancias. Sin embargo, se ha mostrado cansada de ser ella quien se encuentre «en el foco» de un temporal que, de momento, no amaina. De su enfrentamiento con Kiko Matamoros, cree que este la ha puesto en el punto de mira «porque soy el blanco más fácil». Una de las cosas que más le duele es que él la haya «atizado mientras he estado de vacaciones». Una situación que la ha puesto entre la espada y la pared. A su vuelta de sus días de descanso, no quiso echar en cara nada a su compañero en directo «porque no jugamos en la misma liga. Yo soy presentadora y él es colaborador. Hubiese sido por mi parte un abuso de poder decirle: ‘Mika, Kiko, te voy a poner este vídeo. Y luego destrozarlo», comentaba.

«No lo hice en aras de la convivencia y por el programa. Ahora el problema lo tengo yo porque el foco me lo han puesto a mí. Y la que se tiene que comer ahora esto por comentarios que se han hecho en mi programa soy yo, no es él. Yo nunca he comercializado con nada de lo que se dice en este programa», concluía.