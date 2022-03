Carlota Corredera fue una de las estrellas invitadas al concierto homenaje en honor a Rocío Jurado, orquestado por Rocío Carrasco en asociación con Mediaset. Un espectáculo con el Día Inernacional de la Mujer del 8 de marzo como telón de fondo, y en que se vivieron momentos de gran emoción, no solo para la hija de la homenajeada, sino también para las artistas de primer nivel que se subieron al escenario a interpretar sus míticas canciones y también para el público, que fueron testigos de un grito a favor de la igualdad y el fin de las agresiones machistas. La presentadora de ‘Sálvame’ ha querido compartir uno de los momentos con más carga emotiva de la noche, cuando el público congregado en el WiZink Center de Madrid se unió en un mismo grito para mostrar su apoyo a Rocío Carrasco en su lucha personal.

Vídeo: Europa Press

“Antes de presentar a las Tanxugueiras quería ser muy contundente, porque íbamos mal de hora y quise decir para ti Rocío y para todas las Rocío, yo sí te creo, una cosas es que te lo digan por la calle, pero que todo el WiZink Center te lo diga con todo lo que ha pasado ella”, recuerda Carlota Corredera cómo se produjo uno de los momentos más emocionantes del concierto homenaje a Rocío Jurado, donde su hija recibió el apoyo de una multitud de mujeres que sí se creen el calvaria que ha supuesto su vida desde que se separó de Antonio David Flores y tuvo que separarse de sus hijos, hasta el punto en que incluso trató de quitarse la vida.

El concierto fue todo un éxito a nivel personal para Rocío Carrasco, las cantantes que se subieron al escenario, los amigos que arroparon la convocatoria y también para el público, aunque no se logró llenar el auditorio. Carlota Corredera ha confesado cómo terminó la noche y el sentimiento de unidad que se desprendió del acto: “Nos fuimos todos con una sensación muy guay, más allá de lo que supone como persona que quiere mucho a Rocío Carrasco, para ella fue muy emocionante y muy bonito, creo que fue un concierto con una calidad increíble. Se notaba que estaban haciéndole un tributo de verdad a Rocío, fue un éxito en todo, ya no solo de gente, también de calidad de concierto”, asegura la presentadora, que quizá no hace referencia al número de asistentes al concierto, sino a la calidad de aquellos que sí estuvieron.

