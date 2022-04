De él se ha dicho en ‘Sálvame‘ que su forma de hacer televisión se ha quedado obsoleta, que representa a una generación de presentadores de otro tiempo. En definitiva, que está fuera de onda. A pesar de ello, Carlos Lozano ha vuelto a reaparecer ante las cámaras. El pasado fin de semana lo veíamos tomar las riendas del ‘Viernes deluxe‘ aprovechando la ausencia de Jorge Javier Vázquez. Este lunes ha debitado como colaborador del programa vespertino de Telecinco. En su primer día como tertuliano en el programa ha revelado que conoce muy bien a Marta Riesco, la novia de Antonio David Flores.

La reportera, en el foco mediático a raíz de que se destapase su idilio con el malagueño, ha asegurado que no quiere convertirse en un personaje y que quiere centrarse en su carrera profesional, pero muchos creen que persigue la fama desde hace años y que está encantada con la popularidad que ha adquirida a raíz de su romance con el que fuera guardia civil.

«Hemos ido a cenar muchas veces»

En ese sentido, Carlos Lozano ha querido enviarle un mensaje, tras desvelar que tiene relación con ella: «La conozco desde hace mucho tiempo, de Telecinco. He cenado con ella. Hemos ido a cenar muchas veces. La conozco bien«. El que fuera modelo se ha dirigido a cámara y le ha lanzado unas palabras: «Creo que no estás siendo muy coherente, al final la vas a liar, ya sabes con quién estás. Él está en el otro lado y al final esto te va a pasar factura. Al final están los programas y va a tener que hablar».

«Va a tener que hablar de Antonio y de todo el mundo y la van a liar. Consejo que te doy: céntrate en tu programa, no te metas con familia, ex… Te lo digo como consejo, al final creo que va a haber movida», ha añadido en la mesa de debate de ‘Sálvame’.

Lo que piensa Carlos Lozano del trabajo de Marta Riesco

Jorge Javier Vázquez ha querido dar su opinión sobre la postura de Marta Riesco a raíz de su idilio con el ex de Rocío Carrasco: «Creo que se ha cargado ya su carrera». Tras escuchar esto, el presentador le ha hecho una pregunta a Adela González, con la que ha tenido que ser totalmente sincera: «Te van la dirección del programa, tienes que escoger a una serie de reporteros, ¿escogerías a Marta Riesco? Para temas de lo que fuera, da igual. Ella ha respondido sincera que no la ficharía. Carlos Lozano, en cambio, ha confesado que sí la contrataría, pero que la exposición mediática como personaje del corazón «no le está viniendo bien».

Parece que Carlos Lozano ha vuelto a la pequeña pantalla por la puerta grande. En menos de tres días no solo se ha convertido en el presentador de ‘Viernes deluxe’. También se ha mostrado en su salsa como colaborador de ‘Sálvame’.

«Volver a presentar y hacerlo ni más ni menos que en el ‘Deluxe’. ¿Teníais ganas de verme o no?«, arrancaba el presentador el pasado fin de semana. Entonces lo interrumpía María Patiño, quien le cortaba para dar la bienvenida a Jorge Javier Vázquez (encargado de entrevistar a Pocholo Martínez Bordiú). «El hecho de que presentes a Kiko como el gran Kiko Matamoros… Te has quedado caduco. Aquí hay una nueva generación que está naciendo. Vamos a recibir al presentador real del programa», insistía la periodista de Ferrol. Carlos Lozano ha negado ser un juguete roto de la televisión. «Nos hacemos mayores. Llevo 37 años y es normal que vengan nuevas generaciones. Pero no voy a aguantar que se diga que la televisión que yo hacía era una porquería. He hecho audiencias que ahora no se hacen y grandes formatos, como ‘OT’. ¡Qué bonita esa pasarela!», decía.

Uno de los mayores logros de Carlos Lozano fue su labor como presentador de las tres primeras ediciones de ‘Operación Triunfo‘. «Fue un ritmo trepidante. Fue un fenómeno social. Hay muchas personas que no aguantaron ese ritmo tan brutal. Me hacía diez galas a la semana. Yo mismo estaba agotado. Todos esperábamos que Rosa fuera cantante de gospel, pero creo que su productor se equivocó»,ha recordado.

Asimismo, ha contado qué piensa del éxito de Rosa López, ganadora de ‘OT 1’, quien recientemente ha lamentado que quizás ganara el concurso por pena. «La pobre siempre estaba llorando, es muy buena persona y siempre estaba fatal», ha contado Lozano.