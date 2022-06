Este caluroso fin de semana no ha empezado de la mejor de las maneras para Carlos Herrera. El periodista ha denunciado durante la mañana del sábado que le habían bloqueado sus tarjetas bancarias. Un tuit que pronto se ha hecho viral y que ha contado con la respuesta de muchos de sus seguidores. «Qué maravilloso resulta el fin de semana cuando CaixaBank bloquea tus tarjetas y te deja hasta el lunes sin arreglarlo. Qué bonitos los ordenadores sin personal que inventan situaciones drásticas por datos administrativos raros. Muchas gracias», es el tuit en cuestión, publicado este sábado a las 11:40 de la mañana. El mensaje cuenta con más de 7.000 ‘likes’.

Han sido muchos los que han aprovechado para contestar al locutor de la Cope y quejarse también de sus problemas con los bancos. «Pues eso a los ciudadanos de a pie a diario. Y sin voz ni altavoz. Lo siento por usted que me cae muy bien y lo sigo, pero me alegro que a alguien relevante le pase lo que nos pasa al común de los mortales toooodos los días. Es un suplicio. Quéjese en antena por favor a ver si hacen algo», le ha dicho una tuitera. Mientras que otro seguidor comentaba el tuit con cierta sorna: «Seguro que tienes cash en casa Carlos. No seas dramático», le decía. El exmarido de Mariló Montero no ha dudado en retuitear este último mensaje así que parece que se ha tomado el asunto con mucho humor.

Carlos Herrera soluciona su problema

Desconocemos si el banco respondió con rapidez debido a la repercusión que estaba teniendo el mensaje de Carlos Herrera o por su notoriedad pública, pero poco después se ponían manos a la obra para arreglar el incidente. «Hola, Carlos. Trasladamos tu caso a @CABK_Responde para que puedan revisarlo y traten de ayudarte. Un saludo», le decía. A las dos horas el asunto estaba complemente solucionado. Un hecho que también ha compartido el periodista. Primero agradeciendo el trabajo de CaixaBank y luego explicando que su «amigo Ignacio» había arreglado el mecanismo. Concluía su tuit con mucho sentido del humor: «Pena porque ya había sacado dos comidas de gañote!!! Pagaré yo, tranquilos».

Carlos Herrera, de 64 años, no acostumbra a ser muy activo en las redes, pero siempre que las utiliza lo hace en momentos destacados como este. Durante esta ocasión le ha valido al periodista para solucionar su problema de forma urgente. Divorciado de Mariló Montero desde 2011, con quien estuvo casado 20 años, tiene dos hijos con la navarra, Alberto y Rocío. En muchas de sus publicaciones en Instagram comparte momentos con estos como el último post, que data del pasado 1 de junio, donde se observa a padre e hijos disfrutar de una relajada jornada en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda.