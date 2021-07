Carla Vigo ha compartido con SEMANA en primicia las fotos de su álbum más profesional, el cual le servirá para seguir luchando por su sueño de ser actriz. Además, nos habla de sus proyectos profesionales, de su nuevo novio y de cómo lleva las críticas tras su gran salto a la fama

Quien pensara que se trataba tan solo de un capricho pasajero se ha equivocado por completo. Carla Vigo, la sobrina de la Reina Letizia, a sus 20 años, no reniega de su familia, al contrario, pero quiere ser conocida por méritos propios. Su sueño es ser actriz, algo que confirmó en su primera entrevista, que concedió en exclusiva a la revista SEMANA en mayo, y a ello está dedicando todo su tiempo y su esfuerzo.

No lo tiene fácil y lo sabe, pero Carla Vigo derrocha entusiasmo y optimismo, a pesar de los duros momentos que le ha tocado vivir. Por eso una de las primeras cosas que ha hecho es ponerse en manos de profesionales para que la ayuden a gestionar su carrera, consciente de que este es un mundo muy competitivo y hay que estar a la altura.

Además, Carla Vigo ha empezado a llamar también la atención de diversas marcas y su carrera como influencer está despegando, con casi 20.000 seguidores en las redes sociales. De hecho, ya ha rodado un videoclip y protagonizado un cortometraje para promocionar Carla Intense, el perfume que han creado con su nombre.

El futuro profesional de Carla Vigo

Pero ella quiere más, y por eso ahora nos presenta en primicia su carpeta de fotos ‘profesionales’, esas con las que pretende que se le abran las puertas del mundo de la publicidad, de la televisión y, quién sabe, quizá también del cine. “Yo soy de escenarios y cámaras. Y siempre he tenido claro que quería ser actriz. En mi día a día puedo ser muy tímida y reservada. Sin embargo, cuando me subo a un escenario soy una persona completamente diferente. Me transformo”, nos dice.

Esa timidez de la que nos habla la está superando a pasos agigantados, algo que hemos tenido ocasión de comprobar en los últimos días, cuando se mostró en una fiesta de lo más cariñosa con un chico. Horas después lo presentaba oficialmente como su novio, Álvaro. Se trata de un joven cantante de rap con quien lleva saliendo muy poco tiempo. “Me gusta todo de él”, proclama feliz la joven.

En estas fotos que mostramos en exclusiva, vemos a una Carla Vigo de lo más camaleónica, con una imagen que va desde el look romántico, con su espectacular melena rizada suelta, a otro con aires retro, con el pelo recogido y una original diadema trenzada que recordaba a las tiaras que a veces luce su tía Letizia en las cenas de gala. Estilismos que, sin duda, van a ser muy comentados, como todo lo que hace o dice Carla. Pero ella ya cuenta con eso, tal y como nos contó en su momento.

Las críticas son constantes para Carla Vigo

“Llegó un momento en el que me dije que me iban a criticar hiciera lo que hiciera, sea modelo, actriz o médico. Siempre me van a decir: ‘Eres una enchufada, no sirves para esto’. Igual que mucha gente me critica por mi cuerpo y no sé por qué. Así que, ya que me van a criticar, hago lo que me gusta y por lo menos estoy feliz conmigo misma. Ya no me afecta tanto lo que piense la gente porque yo ahora mismo estoy feliz”. Y añade: “Asumo quién soy y no me importan las críticas. No las entiendo, pero no sufro. A mí me gusta contentar a todo el mundo, pero hay personas muy enfadadas con la vida y con esas…”.

Pese a su juventud, Carla Vigo muestra un talante de lo más tolerante, dice que siempre ha tenido las ideas muy claras, se define como feminista, activista del colectivo LGTBI+ y ahora vive un gran momento personal y profesional.