Desde su llegada a Madrid, la sobrina de la Reina Letizia pisa con fuerza la esfera pública y ahora verá uno de sus sueños cumplidos gracias a Mediaset.

Carla Vigo pisa con fuerza a la esfera pública. Desde su llegada a Madrid, la sobrina de la Reina Letizia está imparable y no duda en hacerse un hueco entre los rostros populares a raíz de su sueño de convertirse en actriz. Después de conceder su primer posado y entrevista exclusiva en SEMANA, la joven encara la vuelta de vacaciones con un nuevo e ilusionarte proyecto profesional que supondrá un auténtico quebradero de cabeza para su tía. En concreto, la hija de la malograda Érika Ortiz y el escultor Antonio Vigo da el salto a la televisión y se convierte en el fichaje estrella de Mediaset para la nueva temporada.

Carla Vigo será el fichaje estrella de la nueva temporada de ‘Sobreviviré’, el programa presentado por Nagore Robles en Mitele Plus que reúnes a rostros conocidos de la cadena de Paolo Vasile, así como varias personalidades de las redes sociales. La sobrina de la Reina Letizia dará su salto a la televisión el próximo lunes 30 de septiembre y verá visto cumplido uno de sus sueños.

La joven no estará sola. En su debut estará acompañada por el youtuber Malbert, la influencer Marina Yers y la exconcursante de ‘Supervivientes’ Alexia Rivas. Junto a ellos también estará presente Víctor Palmero, actor de ‘La que se avecina’, que ejercerá como padrino de esta nueva temporada del espacio de Nagore Robles.

El desembarco de Carla Vigo en Mediaset llega tan solo unas semanas después de que la joven haya tenido que hacer frente a un sinfín de críticas a través de las redes sociales. La sobrina de la Reina de España ha mostrado su hartazgo con aquellos usuarios que la acusan de que todos sus viajes son pagados por los españoles. Algo que ella misma ha negado y ha dejado claro que nunca ha recibido algún beneficio por su parentesco con la experiodista.

Así hablaba de la televisión en su primera aparición en un plató

Hace unas semanas, Carla Vigo hacía su primera aparición en un plató y visitaba a Susanna Griso en ‘Espejo Público’. La joven se mostraba muy nerviosa y reconocía que casi se desmayaba después de haber coincidido con Santiago Segura en maquillaje. En su primera vez en televisión, la sobrina de la Reina Letizia recalcó que quería ser actriz y que estaba luchando por conseguir que su sueño se cumpliera. «Para nada soy una enchufada. Llevo dando clases de baile desde que tenía tres años, llevo trabajando toda la vida. No me han regalado nada. Si fuese una enchufada ya estaría en Hollywood», aseguró. Además, a pesar de que la presentadora intentó que se pronunciara acerca de su relación con su tía, la joven insistió en no querer hablar de la Familia Real. ¿Hablará Carla Vigo de la Reina Letizia y de sus primas con Nagore Robles? Tiempo al tiempo.