Carla Barber ha contado parte de lo que ha sucedido en el hospital durante estos días. Se ha sometido a varias pruebas y el diágnostico no es positivo.

Carla Barber este fin de semana hizo saltar las alarmas con una foto en sus redes sociales. En ella, aparecía conectada a un montón de cables desde la cama de un hospital, sin embargo, apenas dio detalles del motivo de su hospitalización. Comentó que se había hecho unas pruebas de corazón que llevaba tiempo esperando y dejó claro entonces que su actitud era ante todo positiva. Solo un día después ha dado explicaciones, dejando todavía más preocupados a aquellos que la siguen en el universo 2.0 y es que el diagnóstico dado por los médicos no parece el mejor. «Tengo mucho que contaros, sin embargo, aún no me siento con fuerzas para hacerlo. Por otro lado, me gustaría que la información que transmita sea clara y la mejor posible porque sé que podrá ayudar a mucha gente en el futuro. No os preocupéis, estoy con muchísimo ánimo y mi vida seguirá siendo como ha sido hasta ahora«, comienza diciendo la empresaria.

A pesar de que la canaria se mostraba muy optimista hace unas horas, todo apunta a que los resultados médicos no están siendo los que ella imaginaba recibir. Por ello, necesita un tiempo para digerirlo, por lo que ha pedido paciencia tanto a seres queridos, como clientes o incluso amigos, para que una vez esté preparada pueda confesarse. «Aún quedan pruebas por hacer y lo más importante, decisiones que tomar. Prometo contároslo todo en cuanto pueda», dice Carla Barber. De momento, han sido muchos los que han querido mandarle su apoyo para que se sienta arropada en el que parece ser uno de los peores momentos de su vida. Obligada a parar y a cancelar muchos de sus compromisos profesionales, Carla Barber ahora está centrada en cuidarse y en saber qué cuidados tiene que llevar una vez abandone la clínica.

Quizás sea en las próximas horas cuando Carla Barber aproveche para abrirse y contar qué es lo que realmente le ocurre. Su madre, Rosa Barber, no ha dejado de estar pendiente de ella desde que ingresara, tanto es así que intenta animarla incluso públicamente con algunos mensajes como «gladiator», un apelativo con el que le recuerda lo fuerte que es. Esta situación podría frenar alguno de sus proyectos, entre otros, uno que anunció hace justo una semana. Aunque jugó al despiste, publicó cuatro imágenes de una casa muy moderna que podría ser su nueva oficina o quién sabe si su nueva casa. A pesar de que se mostró ilusionada con ello, puede que este contratiempo provoque nuevos cambios en su vida.

A su lado, a buen seguro, tendrá a su pareja, pues desde hace unos meses está de nuevo ilusionada. Carla Barber ha encontrado de nuevo el amor al lado de un misterioso joven con el que ha afirmado sentirse muy feliz, no obstante, prefiere no mostrarle todavía en sus fotografías y apenas contar nada de su historia de amor. No pudo evitar ser pillada paseando junto a él en actitud muy cariñosa, por lo que nadie duda de que él estará muy pendiente de la doctora.