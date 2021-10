Un inesperado y triste acontecimiento ha hecho que Carla Barber regrese ante de los previsto de su último viaje. La doctora ha recibido la noticia de la muerte de su abuelo en Estambul y enseguida ha hecho las maletas y ha vuelto a nuestro país. Don Ángel García falleció este viernes, 29 de octubre, a los 90 años en Burgos.

La propia Carla Barber ha hecho partícipes a sus seguidores de esta importante pérdida en el seno de su familia. Ha recuperado una bonita imagen de hace unos años en la que aparece junto a este. «Te quiero abuelo», han sido las palabras que le ha dedicado. Este mismo sábado tomaba un vuelo a primera hora de la mañana de vuelta a España. Posteriormente se desplazaba a Burgos donde se celebraba la misa funeral en memoria de su abuelo que tenía lugar en el tanatorio San José.

Un duro golpe para Carla Barber que se une a un tiempo muy complicado en su vida. Recientemente confesaba que padece el síndrome de Brugada, una enfermedad por la cual tiene un 3% de posibilidades cada año de morir por muerte súbita. «Este año, gracias a una persona muy especial, tuve la suerte de que el chequeo anual me lo hiciera el doctor @ftorrescalvo. Él ha sido quien después de 7 años de chequeos y pruebas, consiguió detectarme el Síndrome de Brugada», se sinceraba con sus seguidores en redes. Entre los síntomas que sufre se encuentran mareos, desmayos, jadeos y convulsiones.

Así afronta su enfermedad

Una dolencia que encara con gran valentía, tal y como refleja una reflexión que ha compartido recientemente. «Si no encuentras ‘el camino’, crea el tuyo propio. Los sueños están para cumplirse y la vida, la vida se ha hecho para vivirla intensamente«. Sin lugar a dudas una declaración de intenciones en la que deja patente que continuará exprimiendo cada segundo al máximo.

No solo el estado de salud de la cirujana ha sido noticia durante los últimos meses, también su estado sentimental. Fue el pasado mes de abril cuando comenzaron a sonaran rumores de ruptura con Diego Matamoros. Poco después era Kiko Matamoros quien confirmaba la noticia. «Diego se ha ido a su casa en Boadilla del Monte», afirmaba en ‘Sálvame’. Añadía que se había ido en compañía de su mascota. «El perro se ha criado en el campo, en contacto con la naturaleza. Y en un piso paseando por Madrid dos o tres veces al día no está feliz. Es un husky siberiano y no está feliz. Allí hay espacios verdes, puedes jugar, te puedes ir al campo, pasear», explicaba.

Poco después, la doctora confirmaba la noticia en su cuenta de Instagram. «Tenemos una buena relación, le quiero muchísimo y le aprecio un montón pero ya no somos pareja, hace semanas que no lo somos», zanjaba ante posibles especulaciones.