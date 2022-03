Carla Barber ha protagonizado un divertidísimo momento cuando salía de un conocido restaurante de La Finca de Madrid. La doctora está ya en la recta final de su embarazo y la expectación es máxima, lo que hace que la prensa siga sus pasos para conocer cada vez más detalles sobre su estado de buena esperanza. Ella responde sin mayores problemas, dada la ilusión que este hijo le provoca, pero quizá tener que atender a la prensa no sea suficiente excusa para el desliz que vivió cuando se coló en el interior de un coche ajeno, ante la mirada estupefacta del conductor del mismo.

Vídeo: Europa Press

La exnovia de Diego Matamoros respondía cada pregunta del reportero con una sonrisa en la cara, mientras se acercaba con paso resuelto a un coche blanco. Poco a poco va entrando en el vehículo hasta que su cara refleja que algo no anda bien. El conductor del coche despeja sus dudas y le informa de que este coche no es suyo y que él no tiene intención de llevarla a ningún sitio y es que ella ha confundido un vehículo particular con un taxi. Muerta de vergüenza, no dudó en culpar a la prensa a modo de chanza de su despiste, mientras entre risas trataba de encontrar el taxi que sí la estaba esperando a las puertas del restaurante. Vea el vídeo del divertido desliz que ha hecho a Carla Barber asaltar un coche ajeno y, para más inri, encima culpar a la prensa por haberla despistado. ¡Dale al play!

