Carla Barber ha anunciado que espera un bebé para el próximo mes de mayo. La canaria se convertirá en madre por primera vez junto a un misterioso hombre con el que fue pillada por los paparazzis en el mes de julio de la mano. Pero, ¿quién es él? Un apuesto hombre al que ella llama ‘Jo’ de forma cariñosa, eso sí, su nombre real es Joseph, un empresario que, de momento, prefiere vivir alejado de las redes sociales. Según ha podido saber SEMANA, es franco-monegasco, hasta ahora ha vivido afincado en Marbella y se dedica a la industria farmacéutica. «El novio de Carla tiene un puesto de gerente de ventas en un importante grupo y su economía está también saneada, aunque la empresaria prefiere no hablar de este asunto públicamente», comentan a esta revista. Romántico, generoso y único, según dice la propia Barber a su entorno, lo cierto es que nadie podía esperar que se lanzaran a la paternidad tan pronto. Ni siquiera su familia.

Su relación comenzó este verano, poco después de que Carla rompiera con Diego Matamoros. Se conocieron por un amigo en común y desde el principio la joven dejó claro que viviría su historia de amor fuera de las redes en lo que respecta a los detalles. Sigue activa, pero no quiere posar junto a él, ya que Joseph quiere hacer poco ruido mediático en el día a día. Quizás eso cambie en los próximos meses, quién sabe. La pareja de Carla es mayor que ella y pronto vivirán en el palacete que la doctora está reformando en Boadilla del Monte. Estará listo pronto y allí comenzará el hogar de ambos, una casa de 800 metros cuadrados y 3.000 de parcela en la que tendrá espacio más que suficiente para ellos. Entonces, dejará la casa en la que ha vivido con sus anteriores dos parejas, lo que deja claro que Carla Barber quiere empezar de cero este 2022.

Ambos desean ampliar la familia, de hecho, Carla no esconde su intención: quiere tener 4 hijos al lado de este hombre del que está tan enamorada. Tienen grandes sueños juntos, tanto es así que ella mantiene que está viviendo los días más bonitos de su vida hasta ahora. Sus amigos e incluso su expareja, Camilo Esquivel, con el que pasó por el altar, se alegran de esta noticia tan especial para el nuevo año. El colombiano también espera su primer hijo junto a su pareja, por lo que ambos serán padres en 2022. «No hay mayor bendición en la vida que la llegada de un hijo. Te felicito de corazón», ha escrito, palabras que han emocionado a Carla, quien le ha respondido sin dudarlo ni un instante. «Totalmente Cami, como hablamos somos unos afortunados. Nos espera un 2022 inolvidable», dice ella.

Quien la ha dado la enhorabuena también, aunque quizás no del modo esperado, es Kiko Matamoros. El colaborador ha hecho cábalas y ha recordado fechas presentes y pasadas en ‘Viva la vida’, todo un zasca para la que fue su nuera durante aproximadamente un año. «Está embarazada de cinco meses y con mi hijo rompió hace ocho», espetó. Sin embargo, ella permanece ajena a estas reacciones y se centra el momento tan bonito en el que está inmersa. Ella quiere compartir próximamente el sexo de su bebé, así como otros detalles que hasta ahora eran secretos, aunque todavía hay que esperar. Si bien su intención era someterse a un proceso de fecundación in vitro, finalmente no tuvo que hacerlo, pues la vida volvió a sorprenderla. La joven de 32 años no solo triunfa a nivel personal, también en el plano profesional, tal y como demuestran las cifras. Ha creado un auténtico imperio en lo que se refiere a la estética y lejos de plantarse, ella solo desea crecer.