Chenoa está pasando por uno de los momentos personales más increíbles. Se acaba de prometer con su pareja, Miguel Sánchez Encinas, aunque por ahora no han confirmado el día en el que celebrarán su boda. Han sido numerosas las veces en las que la cantante decía entre risas: «Dejadme que esté prometida un tiempo».

La cantante no es muy de compartir instantáneas junto a su chico en Instagram. De hecho, siempre se ha decantado por mantener su relación en un discreto segundo plano. Sin embargo, cuando la ocasión lo merece, Chenoa hace una excepción y manda un bonito mensaje a su pareja.

Ha sido con motivo del santo de Miguel, que se celebró este pasado domingo. «No soy de celebrar santos…pero él es mi San Miguel de mi corazón», escribía junto a una instantánea de ambos, que ha acompañado con unos corazones rojos, demostrando lo feliz y enamorada que está del jefe del departamento de Cirugía robótico y Urooncología del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles.

No es la primera vez que Chenoa comparte una instantánea junto a su pareja. Fue este verano cuando nos dejó ver algunas de su álbum de fotos más especial. «Un dulce y un beso», escribía Chenoa junto a la instantánea, en la que aparecen compartiendo un helado, con ‘You make me feel so young’ de Frank Sinatra de fondo y a punto de darse un beso.

Chenoa está viviendo también un maravilloso momento profesional. Después de haber sido una de las colaboradoras de ‘Zapeando’ más conocidas, la cantante ha puesto su voz para la canción de cabecera de la nueva temporada de ‘Amar es para siempre’. Además, continúa cumpliendo con su gira de conciertos.

¿Para cuándo su boda? Tendremos que seguir esperando…