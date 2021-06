Canco Rodríguez, “acojonado” a un mes de ser papá por culpa de sus amigos

Canco Rodríguez dio el salto a la fama gracias a su mítico papel de ‘El Barajas’ en la serie ‘Aída’, pero ahora se enfrenta a un papel bien distinto y el cual, reconoce, que le tiene “acojonado”. El actor se va estrenar en la paternidad y no puede disimular el miedo que le provoca la llegada de esta nueva responsabilidad en su vida y es que quedan tan solo unas semanas para que su primer hijo llegue al mundo y ponga patas arriba su existencia. Un miedo que se mezcla con las ganas y que le hacen vivir ahora en una montaña rusa de emociones en la que también está inmersa su pareja, Marta Nogal.

El actor asegura que sus nervios no vienen tanto por el hecho de convertirse en padre, sino en cómo se lo han pintado sus amigos, que seguramente hayan exagerado algunos aspectos y enfatizado algún punto delicado para crispar sus expectativas: “Me han puesto tanto drama que más que nervioso estoy acojonado”, dice Canco Rodríguez en la alfombra roja del Festival de Málaga, donde reconoce que, pese a todo, “tengo ganas y me puede la ilusión”. Una entrevista en la que el actor habla sin reparos sobre lo que está por venir en su vida, no solo sobre su inminente paternidad, sino también en sus trabajos en el cine, que prometen hacer mucho ruido en las próximas semanas. ¡Vea el vídeo de más arriba!

Canco Rodríguez y Marta Nogal están a falta de un mes de estrenarse como papás y es normal que ahora los nervios afloren. Lo que no ha cambiado son las ganas de cumplir un sueño que se les estaba resistiendo y que entienden como un proyecto común, el más importante que han iniciado, después de años formando equipo. Así lo plasmaba el actor a través de sus redes sociales cuando dio a conocer la buena nueva de que estaba esperando su primer retoño para este verano:

“Bebé a bordo. No puedo calcular la de meses, días y horas que hemos compartido papel y lápiz pensando y escribiendo distintos espectáculos. Proyectos individuales, donde el uno acompaña al otro y el otro acompaña al uno. Pero, sin duda, esta es nuestra primera creación conjunta y no podemos estar más ilusionados. Ahora toca estudiar a ver qué significa colecho, muselina, blw, meconio y otras cien mil palabras que me tienen así. ¡¡Estamos muy felices!!”, anunciaba por todo lo alto Canco Rodríguez al mundo que en breve sería padre. Ya cuenta los días para ver a su bebé en sus brazos y es que su mujer sale de cuentas en tan solo unas semanas.