En SEMANA hace unas horas veía la luz el poco éxito que estaba teniendo la nueva obra de Rafael Amargo. Apenas había vendido entradas en su estreno, fechado para este jueves el 5 de agosto, en el Teatro Marquina de Madrid. Un duro golpe para el bailaor y para su equipo, que confiaban en remontar y en que el público se acercara a disfrutar de su talento sobre los escenarios. Sin embargo, a primera hora de la tarde se ha cancelado su cancelación por «disputas internas» con el director. Se han suspendido todas las funciones de ‘The Beautiful Dream of Life’ y ya nadie puede adquirir entradas para ser espectador, lo que confirma que la decisión es firme.

A pesar de que tenían previsto actuar del 4 al 28 de agosto todos los jueves, viernes, sábado y domingo, desde ahora se quedan sin proyecto. Se desconoce si lo retomarán en el futuro, pero todo apunta a que el enfado ha sido mayúsculo, pues Nicolás Pérez Costa ha renunciado. De este modo, el pase gratuito que se había ofrecido a la prensa para el día 5, un día después del estreno, queda también cancelado para los periodistas. Ninguno de los implicados ha dado explicaciones al respecto, ni siquiera Rafael Amargo, principal damnificado tras esta baja repentina.

Hace tan solo unos días Rafael Amargo habló largo y tendido sobre la obra en la que, por cierto, también trabaja Carla Vigo, la sobrina de la Reina Letizia. Mostró cierta inquietud, pero recalcó que estaba muy ilusionado ante este estreno que sin querer vuelve a verse salpicado por la polémica. Cabe recordar que en diciembre del año 2020, justo antes de estrenar ‘Yerma’, Rafael Amargo fue detenido por tráfico de drogas y supuesta pertenencia a organización criminal. Un año y medio después vuelve a repetirse una hoja de ruta similar, aunque en esta ocasión no tiene nada que ver con problemas legales.

Rafael Amargo aseguraba que no dejaría indiferente a nadie con esta obra y no mentía. Antes de que vea la luz y el público pueda disfrutar de ella se ha convertido en noticia gracias a su cancelación «in extremis». Se desconoce qué pasara con los pocos boletos que sí habían vendido, pues la página permanece inactiva en esta obra. Ya no existe la posibilidad de comprar tickets, una complicada situación que Amargo estará intentando digerir.