La noticia de una supuesta separación entre Cayetano Rivera y Eva González sigue dando que hablar. Al parecer, el matrimonio estaría viviendo separados porque atraviesan una profunda crisis. Es un tema por el que le han preguntado a José Antonio Canales Rivera este lunes en ‘Sálvame‘. Durante la emisión del programa, Kiko Matamoros ha asegurado que la relación «estaba hecha trizas desde primavera». Así, ha revelado: «Me cuentan que este verano él iba sin frenos. No se ha cortado un pelo. Él ha andado picoteando«. El torero no está de acuerdo con sus afirmaciones. El gaditano le ha respondido: «Puedo decir todo lo contrario porque he coincidido con él toreando en el mes de julio y estaba viviendo en el campo. Estaba con la mano francamente mal. Me consta que ella estaba con él».

Según Canales Rivera, su primo y la modelo y presentadora han roto recientemente, ya que el pasado verano los vio juntos: «Me consta que ella estaba con él… He coincidido con ellos y he cenado con ellos». Sin embargo, no ha querido entrar en los motivos que han provocado la ruptura. La pareja ya atravesó una crisis en 2019 cuando SEMANA publicó en exclusiva unas imágenes del torero junto a Karelys en un restaurante en Londres, donde sigue viviendo la joven. «Cuando se perdona hay que perdonar con todas las consecuencias», opina el colaborador.

Eva González y Cayetano Rivera viven separados, según ha dicho ‘¡Hola!’. Justo cuando van a cumplir 7 años de casados, la pareja presuntamente atravesaría una grave crisis de la cual se desconocen las causas y las posibles consecuencias. Todo parece indicar que se están tomando un periodo de reflexión y que han decidido vivir cada uno bajo un techo diferente. De este modo podrán tomar una decisión y sabrán si dar un paso al frente o uno hacia atrás que los separe definitivamente.

Según lo trascendido, Cayetano Rivera y Eva González llevarían meses sin residir bajo el mismo techo. La última vez en la que se dejaron ver juntos públicamente fue el pasado mes de abril con motivo de una corrida de toros celebrada en la localidad gaditana de Ubrique. La presentadora acudió por primera vez al tendido acompañada de su pequeño. Desde entonces no han vuelto a coincidir en ningún acto. La última publicación en redes de la sevillana dedicada a su marido data de principios de este 2022. Fue entonces cuando compartió un sentido post por el 45 cumpleaños del torero en el que brindaba por su amor: «Por toda una vida bailando juntos».

El romance de Eva González y Cayetano Rivera surgió en el año 2009

El próximo 6 de noviembre la pareja cumplirán su séptimo aniversario de boda. Se dieron el «sí, quiero» en una romántica boda celebrada en la localidad sevillana de Mairena de Alcor. Al enlace asistieron numerosos rostros conocidos, como los hermanos del novio, Francisco y Kiko Rivera. Su historia de amor comenzó en el año 2009, pero no sería hasta un año después cuando protagonizaran su presentación en sociedad posando por primera vez juntos en un photocall. Cuatro años después, en 2013, tuvieron un altibajo y estuvieron nueve meses separados. En el verano de 2014 retomaron su idilio, después de haberse reconciliado.