La guerra mediática en la que se ha convertido la noche de pasión entre Alba Carrillo y Jorge Pérez después de que fueran pillados besándose en la fiesta de Navidad de Unicorn ha salpicado a José Antonio Canales Rivera. El torero, que tuvo un breve affaire con la colaboradora en diciembre de 2021 -tal y como adelantó SEMANA- ha salido en defensa del Guardia Civil y esto no ha sentado nada bien a la exmodelo. Cabreada, ha reaccionado a sus comentarios sobre lo sucedido soltando informaciones inéditas: «Nos volvimos a liar estando con su novia». Este jueves, durante la emisión de ‘Sálvame’, el gaditano ha evitado hablar de ella, pero en la recta final del programa ha optado por dar respuesta: «En ningún momento le he sido infiel a mi pareja con ella».

Canales Rivera ha reconocido que su aventura con Alba Carrillo no fue cosa de una sola noche, tal y como asegura ella. «La segunda vez que estoy con ella estamos cenando en casa de unos amigos y aún no he vuelto a pedir el perdón de mi pareja actual. Yo no le he sido infiel a mi pareja, para nada», aclara. Cree que su compañera de Telecinco se ha dejado llevar por el cabreo y que «en un calentón las cosas de dicen las cosas así».

«Yo estaba soltero y no tenía ningún compromiso con nadie», recuerda Canales Rivera

«Ya con lo que ha dicho ha sido suficiente», sostiene. Y no deja de insistir en que jamás fue desleal a Isabel Márquez con Alba Carrillo: «Respecto a que yo le he sido infiel a mi pareja con ella, no es cierto. Yo estaba soltero y no tenía ningún compromiso con nadie. Puede decir lo que quiera y puede contar lo que le dé la gana, pero no es cierto. Yo intentaba recuperar a mi novia».

El torero no da mayor importancia al comentario que ha hecho Alba en el que ha dejado caer que no quedó satisfecha: «Lo del gatillazo me trae sin cuidado porque conociéndola…». Sin parecer demasiado enfadado, no ha dejado de repetir que cuando estuvo con Alba estaba soltero: «No le he sido infiel a mi pareja. Lo que hice fue opinar a una historia. Lo que hice fue dar mi opinión. No la he señalado con el dedo. Tengo una vida en Toledo maravillosa que comparto con mi mujer y con la familia de mi mujer». Y añade: «Mi mujer lo sabe… Fue hace 20 días cuando me mandó un mensaje para preguntarme cómo estaba. Yo no había hablado con ella de absolutamente nada. No hablaba con ella desde las Navidades del año pasado».

Canales Rivera: «Jorge Pérez no ha matado a nadie»

En las últimas horas hemos conocido que Alba Carrillo ha revelado que sí mantuvo relaciones sexuales con Jorge Pérez, echando por tierra la versión del guardia civil, quien alegó que solo se habían dado unos besos. Asimismo, la madrileña ha desvelado que tuvo varios encuentros, y no uno, con el gaditano. Según ella, esas citas tuvieron lugar cuando este había vuelto con su pareja, Isabel Márquez: «Estando con la otra nos volvimos a acostar. Te desmonto con la de Toledo, lo que nos has contado de la mujer que tanto amas…de mí no hablas». El torero no ha dudado en pronunciarse sobre el asunto y ha salido en defensa del colaborador: «No ha matado a nadie. Todo empieza por sentarse y contarlo».