Las polémicas imágenes de de Alba Carrillo y Canales Rivera besándose en la fiesta de Navidad de Unicorn siguen dando mucho que hablar. En las últimas horas hemos conocido que la colaboradora ha revelado que sí mantuvo relaciones sexuales con su compañero, echando por tierra la versión de este, quien alegó que solo se habían dado unos picos. Si la cosa no estaba lo suficientemente tensa, ahora en esta pugna mediática ha intervenido un tercero en discordia: José Antonio Canales Rivera, cuyo breve romance con la exmodelo lo dio a conocer SEMANA en diciembre de 2021. Pues bien, el torero se ha pronunciado sobre el asunto y ha salido en defensa del guardia civil. «No ha matado a nadie», ha dicho este jueves en ‘Sálvame’. «Todo empieza por sentarse y contarlo».

El hecho de que el diestro se haya pronunciado sobre lo que pasó entre Alba y Jorge no ha sentado nada bien a la madrileña. Hace apenas 24 horas dijo en televisión que guarda “buenos recuerdos” de lo que pasó con la modelo, pero explicaba que no pasó nada más porque estaba “enamorado hasta los mismísimos huesos” de su mujer. También confesó que después de que SEMANA publicase las imágenes de su cita, ambos «hablaron aparte», pero no volvieron a verse.

Alba Carrillo: «Estando con la otra nos volvimos a acostar»

Ahora resulta que el relato de Canales Rivera sobre lo que hubo con Alba Carrillo no coincide con lo que ella cuenta. Esta sostiene que ha tenido varias noches de pasión con el torero… hechos que habrían sucedido cuando el gaditano había vuelto con su pareja, Isabel Márquez. «Estando con la otra nos volvimos a acostar. Te desmonto con la de Toledo, lo que nos has contado de la mujer que tanto amas…de mí no hablas», ha destacado, muy enfadada, ante las cámaras.