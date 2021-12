Gracias a la exclusiva de la revista SEMANA hemos conocido la noticia bomba: Alba Carrillo y Canales Rivera son la pareja sorpresa. Según publica nuestra semana en exclusiva, el torero y la exmodelo han sido pillados besándose y entrando muy acaramelados en hotel de Madrid. Este miércoles, el gaditano ha hablado por primer vez de lo que les une a ambos.

«No puedes decir que a esta señora no la conoces», arrancaba diciendo Jorge Javier Vázquez. «Tengo un día, verdad. No todo es como parece», contestaba el colaborador. Al principio eludía meterse de lleno en declaraciones sobre su affaire con la ex de Feliciano López: «Yo no tengo memoria. Cada uno que lo interprete como quiera». Pero finalmente entraba en materia…

«Si hay más citas tampoco pasa nada»

«Yo me levanto muy temprano y cuando he salido a correr he cogido el teléfono y si no tenía 12 o 14 imágenes de la portada de SEMANA… ¿Sabes qué pasa? Que estoy recibiendo tantos ataques y estoy teniendo tantos frentes abiertos que entiendo que se le dé toda la importancia del mundo. No me ha quedado más remedio que sonreír cuando he visto la portada», confesaba. El de Badalona quiso saber si se producirán más citas, a lo que el aludido respondía: «Si las hay, ¿por qué no? Tampoco pasa nada».

«Alba es una mujer increíble que se ha portado increíble conmigo», añadía. «Sois follamigos», puntualizaba el presentador. «Eso que acabas de decir me parece muy feo», destacaba el diestro. Y proseguía su explicación sobre su apasionada cita en un hotel de Madrid: «Lo pasamos de puta madre y qué bueno es el fotógrafo que no sale nadie. Estábamos en un grupo… Diría que sí volveríamos a quedar. ¿Por qué no?».

«Niego haber tenido una relación con Alba». Que me cuente qué pasó, ya está Si ella se lo ha contado a su círculo más íntimo, Si hubiese intimado con Carla Carrillo no tendría problema en decirlo