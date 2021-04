Si desde que saliera su nombre en el documental de Rocío Carrasco, ha hablado en diferentes ocasiones con la prensa, ahora prefiere guardar silencio

En el sexto episodio de la docu-serie, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, Rocío Carrasco cargó contra Raquel Mosquera. «Para mí esa persona no existe», decía la hija de Rocío Jurado al hablar de la muerte de su padre, Pedro Carrasco, que además era pareja de la peluquera y de la polémica sobre el reloj del exboxeador. Tan solo horas después de esas declaraciones, Raquel Mosquera reaparecía por las calles de Madrid y no se cortó en cargar contra Rociíto. Muy enfadada aseguraba que lLa verdad solamente tiene un camino y cuando se habla de corazón yo no tengo miedo a nada. El reloj lo tiene ella», decía. Tras cargar contra Rociíto en diferentes ocasiones, en sus últimas apariciones públicas ha tenido un cambio de actitud sin querer responder a las preguntas de la prensa.

Raquel Mosquera cambia de actitud en las últimas horas

Si nada más emitirse la parte del documental en el que Rocío Carrasco aseguraba que el reloj se lo había quedado Raquel Mosquera y hablaba de la mala relación que ambas tenían, Raquel Mosquera hablaba largo y tendido sobre ello, ahora todo ha cambiado. En sus dos últimas apariciones públicas por las calles de Madrid no ha querido responder a las preguntas de los medios de comunicación. Un cambio de actitud que podría ser por los diferentes procesos judiciales que tienen Raquel y Rocío.

Si Mosquera ha tachado de mentirosa a Rocío Carrasco, ahora prefiere guardar silencio sobre todo lo que tiene que ver con Rociíto. Además, ha reaparecido tras la polémica carta que publicó en redes sociales y tampoco ha querido hablar sobre ello. Diferente a otras ocasiones en los que sí ha hablado ante los medios de comunicación, en esta ocasión, cuando salía de su casa, tan solo pronunciaba las siguientes palabras: «Disculparme que voy a abrocharle el cinturón al niño. Hasta luego, que tengáis bien día». Horas después, también reaparecía en su peluquería y volvía a ocurrir lo mismo.

Vídeo: Europa Press

Son muchos los que cuestionan el testimonio de Mosquera y hablan a favor de Rociíto. A pesar de que se ha visto en el punto de mira, la peluquera no quiere hablar sobre esto y como ocurría poco antes en las puertas de su casa, volvía a limitarse a agradecer a la prensa que estuvieran ahí: «Muchísimas gracias y que tengáis muy buen día». Tan solo articulaba estas palabras cuando días anteriores respondía largo y tendido a las duras declaraciones de Rocío Carrasco. ¿Qué ha pasado para este cambio de comportamiento por parte de Raquel? ¿Habrán sido sus abogados quienes le han un toque para que guarde silencio ante la prensa? ¿Habrá sido decisión propia el hecho de mantenerse ahora al margen de lo que está ocurriendo?

Vídeo: Europa Press