El detalle de Elena Tablada, al «espiar» las redes sociales de Rosanna Zanetti, hacen suponer que la diseñadora está muy pendiente de la vida de su ex

Durante muchos años, Elena Tablada y David Bisbal mantuvieron una relación cordial tras su ruptura. Algo muy alejado a lo que ha estado ocurriendo durante los últimos años, donde se han visto envueltos en varias polémicas por las que han llegado incluso a verse las caras en los juzgados. A pesar de que ambos están viviendo un gran momento personal con sus bebés recién nacidos, la paz no termina por llegar al cantante y la diseñadora. De hecho, los últimos gestos de Elena Tablada no hacen más que avivar las polémicas entre ellos.

La diseñadora no sigue ni a David Bisbal ni a su mujer, Rosanna Zanetti, en ninguna red social, pero aún así está al día de las publicaciones que ambos comparten en su perfil de Instagram. Incluso cuando ni si quiera se le menciona, Elena Tablada está ahí. ¿Está la diseñadora pendiente de la vida de su ex y salta a la mínima en busca de polémica? No seremos nosotros quien confirmemos o desmintamos esta información. Os explicamos los hechos y que cada uno saque sus propias conclusiones al respecto.

Elena Tablada sigue, de incógnito, las redes de Rosanna Zanetti

Parece que la polémica entre la ex de Bisbal y su mujer se ha avivado. Una usuaria criticó a la modelo venezolana cuando publicó una imagen con un carrito de bebé tachándola de comercializar con un menor cuando el almeriense habría demandado a su ex porque Tablada publicara imágenes de su hija promocionando algunos artículos. En cada uno de los comentarios que había comentando esta crítica no había ni rastro del nombre de usuario de Elena Tablada. Entonces, ¿cómo llegó la diseñadora a la publicación? Estaba la opción de que entrara al perfil de Rosanna Zanetti y se pusiera a navegar por las diferentes publicaciones y ver los diferentes comentarios que ha ido recibiendo.

«Vaya vaya luego se dice no le gusta comercializar con los niños . Ojo que yo lo veo lo más natural del mundo pero entonces porque criticar a Elena si ella también lo hace con biberones o ropita bebe ?», escribía una usuaria de esta red social haciendo que la llama se incendiara de un problema a otro. Este comentario consiguió una gran interacción por parte de otros usuarios de Instagram, pero lo más llamativo fue que hasta la propia Elena Tablada le dio ‘me gusta’ al polémico comentario que critica el comportamiento de Rosanna Zanetti.

A pesar de que era un simple ‘me gusta’ y Zanetti cuenta cerca de 600.000 seguidores en Instagram, la modelo se dio cuenta de que Tablada había interaccionado a dicho comentario. Algo que no hizo ni pizca de gracia a la mujer de David Bisbal y así lo hizo saber en otro comentario.